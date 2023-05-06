الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يتوجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب آنفيلد المشهور، حيث يستضيف نادي ليفربول فريق برينتفورد في مباراة قوية ومثيرة. من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

يترقب عشاق النادي الأحمر بفارغ الصبر هذه المواجهة، حيث سيكون لاعب الفريق المصري محمد صلاح حاضرًا في صفوفه وسيسعى جاهدًا لتقديم أداء رائع وتسجيل الأهداف الحاسمة التي تؤهل فريقه لتحقيق الانتصار.

ومن المتوقع أن يقدم فريق برينتفورد مقاومة قوية للريدز، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، ولكن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة له في مواجهة الفريق الذي يعتبر من أقوى فرق الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يطارد رقم لويس سواريز

ويطارد محمد صلاح 4 أرقام في هذه المواجهة، إذ يتساوى مع الأوروجواياني لويس سواريز في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في لقاءات متتالية مع ليفربول على ملعب آنفيلد بكافة البطولات بواقع 8 مباريات، وحال التسجيل اليوم فسيتفوق عليه، كما يحتل الفرعون المركز السادس بترتيب الهدافين التاريخيين للنادي بكافة المسابقات برصيد 185 هدفا، ويحتاج لهدف واحد للوصول إلى المركز الخامس ومعادلة ستيفن جيرارد، القائد التاريخي.

ويحتل الفرعون المركز الثالث في ترتيب الأكثر مساهمة بالأهداف بالدوريات الـ5 الكبرى برصيد 29 هدفًا متساويا مع الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، والإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، وحال التسجيل سينفرد بالمركز الثالث برصيد 30 هدفا، خلف الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان بفارق 5 أهداف، فيما يبقى هالاند في الصدارة بواقع 51 هدفا.

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جناح ليفربول أيضا هو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة بالأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى بعد كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بواقع 16 هدفا، خلف الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، بفارق هدف، فيما يأتي هالاند في الصدارة بـ21 هدفا، ويحتاج صلاح لهدف كي يتساوى مع جريزمان ويصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بعد المونديال في الدوريات الخمسة الكبرى.

أما آخر مباراة قد جمعت بين ليفربول وبرينتفورد فخسر "الريدز" بثلاثية مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب جريفين بارك، ونقدم إليكم بث مباشر لمباراة ليفربول ووبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

- حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد.

- خط الوسط: جونز - فابينو - إليوت.

- خط الهجوم: محمد صلاح - نونيز- جوتا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلًا الترتيب الخامس بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 59 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل 8 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 9 مواجهات، تمكن لاعبو الريدز من تسجيل 66 هدفًا، واستقبلت مرمى الأحمر 42 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

فيما يأتي برينتفورد إلى المباراة محتلًا الترتيب التاسع في جدول الدوري، برصيد 50 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل 14 مرة، فيما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات، تمكن لاعبو الفريق من تسجيل 52هدفًا، واستقبلت مرمى الأحمر 44 هدفًا.

بث مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

- إعلان التشكيل

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة و19:30 بتوقيت مكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي عبر قنوات: -

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يعلق على مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي خالد الحدي