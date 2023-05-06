يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد، يستضيف فريق ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت 6 مايو 2023، وذلك في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، على ملعب "أنفيلد".

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر

كانت مباراة الدور الأول عامرة بالأهداف، حين تفوق نادي برينتفورد على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريمير ليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ليفربول في مهمة صعبة اليوم للإبقاء على كل الآمال الممكنة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يعلم تماما أن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع تعرض للخسارة من برايتون وأصبح بالإمكان الاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل نادي ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بعد أن لعب 34 مواجهة هذا الموسم بالبريمير ليج، فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر في 9.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

الفارق بين ليفربول الخامس، وفريق مانشستر يونايتد الرابع 4 نقاط، قبل هذه الجولة، وبالتالي فإن فارق النقاط يمكن أن يتقلص إلى نقطة واحدة في حال الفوز اليوم.

في الجانب المقابل، فإن نادي برينتفورد يسعى للحصول على نقاط مهمة اليوم للاقتراب من أحد المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع "الفجر" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، والمقرر لها اليوم السبت 6 مايو على ستاد أنفيلد، وتنطلق مع حلول الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت

ليفربول في مهمة صعبة اليوم للإبقاء على كل الآمال الممكنة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يعلم تماما أن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع تعرض للخسارة من برايتون وأصبح بالإمكان الاقتراب من المربع الذهبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد Yalla Shoot

ويحتل نادي ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بعد أن لعب 34 مواجهة هذا الموسم بالبريمير ليج، فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر في 9.

الفارق بين ليفربول الخامس، وفريق مانشستر يونايتد الرابع 4 نقاط، قبل هذه الجولة، وبالتالي فإن فارق النقاط يمكن أن يتقلص إلى نقطة واحدة في حال الفوز اليوم.

في الجانب المقابل، فإن نادي برينتفورد يسعى للحصول على نقاط مهمة اليوم للاقتراب من أحد المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد | اضغط هنــــا

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، يقابل فريق ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت في الأسبوع الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على إستاد أنفيلد.