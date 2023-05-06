مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، يُشارك فريق ريال مدريد في مواجهة مثيرة أمام فريق أوساسونا على ملعب "لا كارتوخا" في تمام الساعة المُحددة لهذا المساء، السبت، وذلك في إطار نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الريال ضد أوساسونا

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من هذا اليوم، السبت، سيخوض فريق ريال مدريد مواجهة مهمة ضد فريق أوساسونا على ملعب "لا كارتوخا"، وذلك في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا. يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة SSC1 HD.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد فوزهم بنتيجة 4-1 على غريمهم برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور نصف النهائي، بينما تغلب فريق أوساسونا على أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ريال مدريد ضد أوساسونا

يسعى فريق ريال مدريد إلى الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا ليحقق بذلك اللقب العشرون في تاريخه في هذه المسابقة. وقد توج الفريق باللقب 19 مرة من قبل، مما يجعله يحتل المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة، خلف برشلونة الذي يتصدر القائمة برصيد 31 لقبًا، وأتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 لقبًا.

تضم قائمة فريق ريال مدريد للمباراة الحاسمة عودة عدد من النجوم مثل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافعين دافيد ألابا وفيرلاند ميندي، بالإضافة إلى لاعب الوسط لوكا مودريتش، مما يجعل الفريق يتطلع لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

من جانبه، يسعى فريق أوساسونا إلى تحقيق المفاجأة وكتابة تاريخ جديد للفريق، من خلال تحقيق الفوز على ريال مدريد والحصول على لقبه الأول في تاريخه. وستكون هذه مباراة حاسمة بالنسبة للاعبي أوساسونا الذين يسعون لتقديم أفضل مستوياتهم وتحقيق الفوز في هذه المناسبة الخاصة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأوساسونا

يمتلك فريق ريال مدريد سجلًا تاريخيًا متميزًا على حساب فريق أوساسونا في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة وحقق ريال مدريد الفوز في جميعها، وهذا الرقم القياسي ينعكس إيجابًا على فرص الملكي في الحصول على اللقب المحلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

ويرفض مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي التفريط في الفوز على أوساسونا في المباراة الحاسمة غدًا، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، لتعويض خسارته لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وبعد تراجع النتائج خلال الجولات الأخيرة، فقد فريق ريال مدريد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، مما يجعل الفريق يسعى لتحقيق الانتصار في المباراة الحاسمة غدًا والتتويج بكأس ملك إسبانيا لتعويض هذه الخسارة.

مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بعدما تراجعت نتائجه خلال الجولات الأخيرة. ويتبقى للفريق بضع جولات حتى نهاية الموسم للتأكد من حصوله على المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

وبالإضافة إلى بطولة كأس ملك إسبانيا، يتطلع فريق ريال مدريد لكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكّن من عبور فريق مانشستر سيتي في دور الثمانية، ويسعى الفريق للفوز في المباريات المقبلة والتأهل للمباراة النهائية من أجل حصد النجمة الـ 15 في تاريخه في مسابقة تشامبيونزليج.