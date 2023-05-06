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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا  ، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، مساء اليوم السبت، في مباراة النهائي المرتقبة لكأس ملك إسبانيا لنسخة الموسم الجاري 2022-2023. ويسعى كل من الفريقين خلال هذا اللقاء للفوز وحصد اللقب المحلي الغالي، في مواجهة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب، وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي الفريقين للتألق وإظهار أفضل ما لديهم، وللجماهير للاستمتاع بمشاهدة مباراة كرة قدم جميلة ومثيرة.

نهائي كأس ملك إسبانيا.. موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

وتقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا عند تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، وسيتم بث اللقاء عبر قناة SSC1 HD بتعليق بلال علام.

بنزيما يقود التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي - كروس - سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ أوساسونا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هيريرا.

خط الدفاع: مونكايولا - أدريان - دافيد جارسيا - خوان كروز.

خط الوسط: موي جوميز - تورو - أيمار أوروز.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - بينيا - كيكي جارسيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

يستعد نادي ريال مدريد للمشاركة في النهائي الـ40 له في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى للفوز باللقب الـ20 في تاريخه في البطولة. في المقابل، يخوض نادي أوساسونا النهائي الثاني له في البطولة، ويسعى لتحقيق أول لقب له في تاريخه في هذه المسابقة المحلية المرموقة.

وتم اختيار نادي ريال مدريد كصاحب الأرض في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، وذلك لأسباب تاريخية تعود إلى تاريخ تأسيس النادي. وحصل الفريق الملكي على حق الأقدمية بسبب تأسيسه في عام 1902، وهو ما يسبق تأسيس نادي أوساسونا في عام 1920، ولذلك سيكون لريال مدريد الأفضلية في العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة، مثل اختيار الطقم واستخدام غرفة تغيير الملابس المحلية.

ويرغب فريق ريال مدريد في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا مرة أخرى، حيث كان آخر فوز له في البطولة في عام 2013 بعد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية. ويسعى الفريقان إلى تقديم أفضل ما لديهما في هذا اللقاء النهائي المرتقب، وتقديم عرض كروي مثير يسعد به الجماهير.

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