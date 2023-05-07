موعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن جدول أعمال الجلسات النقاشية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الجلسات النقاشية للحوار الوطني ستكون على مدار ثلاثة أيام هم؛ الأحد والثلاثاء والخميس الأسبوع المقبل.

وأضاف “عبد القوي”، خلال تصريحاته لـ قناة "إكسترا نيوز"، أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني مكونة من الخبراء والمتخصصين في مجال معين، موضحًا أن جميع الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الحوار الوطني في غاية الأهمية، لأنها تتناول قضايا خاصة بالمجتمع.

وتابع: "نتمنى أن يخرج الحوار الوطني بنتائج جيدة؛ لأن الجميع مشارك في هذا الحوار لمعالجة وحل المشكلات الموجودة في المجتمع"، مؤكدًا أن الهدف من الحوار أن يعمل الجميع في وقت واحد للخروج بمقترحات ورفعها إلى الحكومة أو البرلمان.

وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اليوم الأول سيشهد الحديث عن المحور السياسي وسيكون هناك أربع جلسات للحديث عن أربعة موضوعات في هذا المحور.