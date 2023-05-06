بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا لايف يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني ، ويستضيف ملعب "لا كارتوخا" مباراة الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا، نسخة 2022/23 ، وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على برشلونة بنتيجة 4-1، في حين فاز إسبانيول على أتلتيك بلباو بهدفين لهدف.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، ستشهد مدينة إشبيلية مباراة كروية مهمة الليلة، حيث سيتقابل فريقا ريـال مدريد وأوساسونا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، وذلك على ملعب "لا كارتوخا". ويسعى ريـال مدريد للفوز بلقب كأس الملك للمرة العشرين في تاريخه، بعد أن حقق اللقب من قبل 19 مرة فيما يحتل المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، خلف برشلونة وأتلتيك بلباو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على العديد من الفرق المحلية، بما في ذلك فوزه على فريق كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32 من البطولة. وسيسعى فريق ريـال مدريد إلى تقديم أفضل ما لديه في هذا اللقاء النهائي المرتقب، وتحقيق الفوز باللقب الذي يعتبر من بين أهم البطولات المحلية في إسبانيا والتي يسعى كل فريق للتتويج بها.

تألق فريق ريـال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، حيث نجح في التأهل إلى النهائي بعد أداء رائع في مختلف مراحل البطولة. تمكن ريـال مدريد من الفوز في دور الـ16 على فياريـال بنتيجة 3-2، ثم تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

وفي المرحلة النصف النهائية، تمكن ريـال مدريد من الفوز بشكل مذهل على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وبفضل هذا الانتصار الكبير، تأهل ريـال مدريد إلى النهائي لمواجهة فريق أوساسونا، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه.

حقق فريق أوساسونا إنجازًا كبيرًا بالتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، وذلك بعد أداء مميز في مختلف مراحل البطولة. بدأت مشوار أوساسونا في دور الـ32، حيث تمكن الفريق من الفوز على مضيفه ناستيك دي تاراجونا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى دور الـ16.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

وفي دور الـ16، واجه أوساسونا فريق ريـال بيتيس في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتأهل الفريق بفضل فوزه بركلات الترجيح 3-1. وتأهل أوساسونا بعدها إلى دور الثمانية بفوزه على إشبيلية بنتيجة 2-1، ثم تفوق على أتلتيك بلباو في دور الأربعة بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ويعتبر تأهل أوساسونا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2004-2005، إنجازًا كبيرًا للفريق، حيث يسعى لتحقيق الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه. ومن المؤكد أنه سيقدم كل ما لديه في المباراة النهائية التي ستجمعه بفريق ريـال مدريد، في محاولة لإسعاد جماهيره وتحقيق الحلم المنشود.