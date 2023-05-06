حالة الطقس غدا الأحد: أمطار ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، في بيان تفصيلي صادر عن الهيئة، يوضح تفاصيل الطقس وعلى المواطنين متابعة درجات الحرارة وتفاصيل الجو المتوقعة يوميا وفقا لبيان الأرصاد.

حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس المتوقعة غدا، يسود البلاد طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس مائل للبرودة ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية في منشور لها، أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، بينما يكون الطقس بارد ليلا، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد في البيان أن الرياح تنشط على الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسواحل البحر الأحمر وسيناء، فيما تكون الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

سقوط الأمطار الخفيفة

وتتوقع الهيئة تعرض البلاد لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة وتكون على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية و شمال وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.