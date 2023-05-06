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بعد رحيله اليوم.. معلومات لا تعرفها عن الإعلامي السعودي ناصر السكران

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ناصر السكران - اعلامي
ناصر السكران - اعلامي سعودي

رحل عن عالمنا اليوم السبت الموافق 6 من مايو لعام 2023/ 1444، الإعلامي السعودي المعروف «ناصر السكران»، يتميز بأسلوبه اللبق ولديه معلومات ثقافية وأدبية، وخيم الحزن على محبيه ومتابعيه، وجاء هذا بعد إعلان الإعلامي «عبيد العتيبي»، خبر وفاته.

موعد ومكان الجنازة

وتوفي ناصر السكران بعد معاناه وصراع مع المرض ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة يوم «الأحد» الموافق غدا بتاريخ 7 مايو 2023، بجامع الراجحي عقب صلاة العصر، والدفن في مقبرة النسيم، والعزاء سيكون في حي «إشبيليا / الرياض».

معلومات لا تعرفها عن الإعلامي السعودي ناصر السكران

وعبر موقع الفجر الإلكتروني نوفر لكم المعلومات التي لا تعرفونها عن الإعلامي «ناصر السكران»، بعد إعلان خبر رحيله اليوم عبر مواقع التواصل من قبل أصدقائه، حيث رثوه بعبارات مؤلمة وحزينة.

1- حظي على متابعة جماهيرية عالية، حيث بدأ مسيرته من خلال الإذاعة، وبرز أسمه في التلفزيون.

2- اشتهر بفضل لقاءاته مع كبار الأدباء والشعراء في السعودية، ولقى محبة وجمهور من من يحبون الادب والشعر.

3- قام بإجراء عدد من الحوارات مع عدد كبير من كُتاب القصة والرواية والشعر في المملكة.

4- قدم أسماء ووجوه شبابية إلى الساحة، وكان حريص على تسليط الضوء على الجانب الثقافي والادبي.

5- قضى أكثر من 25 عاما في خدمة الثقافة والأدب، وكان أشهر برامجه هو الأدب الشعبي، الذي كان مكان إذاعته الرياض، والقناة السعودية الأولى.

6- وأطلق عليه لقب أبو حمد، واشتهر بين الناس بالأخلاق الحسنة.

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