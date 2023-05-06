توقعات حالة الطقس في السعودية: أتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لكم في السطور التالية أبرزالتفاصيل حول توقعات حالة الطقس اليوم السبت في السعودية، وكواليس الطقس، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد.

توقعات حالة الطقس في السعودية

ويوفر موقع الفجر تفاصيل حول توقعات حالة الطقس لحظة بلحظة في مناطق المملكة العربية السعودية، لكي يأخذ المواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة احتياطاتهم عند الخروج والتحرك بالدولة.

ويبحث عدد كبير من قاطني تبوك، جازان، عسير، نجران، حائل، الباحة، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، وغيرها، عن كواليس حالة الطقس المتوقعة.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل إنذار جديد في منطقة نجران، حيث يشار إلى وجود الأتربة المثارة، مع النشاط بالرياح السطحية والتدني بمدى الرؤية.

وبدأ الإنذار من السبت 6 مايو 2023 بالساعة الثامنة صباحًا، ومن المنتظر الاستمرار حتى السادسة، حيث يوجد توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تعرض البلاد لأتربة مثارة ونشاط بالرياح السطحية، وتساقط البرد مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الآن، في نجران.

وهناك إنذار بالمدينة المنورة في كل من الرايس، حيث توقع المركز الوطني وجود رياح نشطة وأتربة مثار مع ارتفاع في الأمواج وتدني بمدى الرؤية.