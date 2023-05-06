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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بنهائي كأس ملك إسبانيا .. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بنهائي كأس ملك إسبانيا.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بنهائي كأس ملك إسبانيا.. يلا شوت  ، بث مباشر لمشاهدة مباراة  ريال مدريد وأوساسونا مساء اليوم، السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي ستجمعهما على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا 

مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا تنطلق في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، بنهائي كأس ملك إسبانيا، وتُنقل عبر قناة "SSC" السعودية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا"، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا، وتُنقل عبر قناة "SSC" السعودية.

وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة الثلاثي كريم بنزيما، وذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري بسبب إراحته، في المقابل عاد إيدين هازارد ولوكا مودريتش، بعد تعافيهم من الإصابة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أوساسونا بنهائي الكأس

أعلن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أوساسونا بعد قليل في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ستاد لا كارتوخا، بمدينة إشبيلية.

ويجلس الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد بدلاء الفريق قبل مواجهة أوساسونا بكأس الملك بينما يعود كريم بنزيما لتشكيل الفريق الرسمي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

في الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – أنطونيو روديجير – ماريانو دياز– خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إدين هازراد.

الليلة تجمع بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس الملك، حيث يسعى كل فريق للتتويج باللقب المرموق. ويحاول ريال مدريد الفوز باللقب الـ20 في تاريخه، وهو اللقب الذي فقده منذ موسم 2013/2014. ويعرف الملكي أن المواجهة أمام أوساسونا لن تكون سهلة، ويحذر من الفريق المنافس الذي يمتلك قوة هجومية كبيرة.

وقد انطلق المسار الذي يقود ريال مدريد للنهائي بمواجهة كاسيرينيو بدور الـ 32 وفاز بهدف نظيف، وتغلب على فياريال بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ 16، وفي ربع النهائي تغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف، وفي نصف النهائي تفوق على غريمه التقليدي برشلونة بمجموع اللقاءين 1/4.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

وعلى الجانب الآخر، يسعى أوساسونا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه، وقد حقق الفريق العديد من الانتصارات الصعبة في المراحل الإقصائية لبلوغ النهائي. ويعرف أوساسونا أنه يواجه فريقًا قويًا وخطيرًا، ولكنه يعول على قوة هجومه لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة شرسة ومثيرة، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب الغالي، وستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين ومدى قوتهما وجاهزيتهما لخوض المنافسات المقبلة.

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