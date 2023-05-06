بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، يمكن لعشاق كرة القدم ومشجعي فريق ريال مدريد متابعة مباراتهم المهمة ضد أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023 عبر تطبيق Shahid VIP، حيث يتيح التطبيق بث مباشر للمباراة على قناة SSC1 HD المتاحة ضمن الباقة الرياضية المتاحة لدى التطبيق.

وسيكون الملعب الذي ستقام فيه المباراة، لا كارتوخا، شاهدا على قمة كروية إسبانية مثيرة بين الفريقين. وتتطلّع جماهير كرة القدم وخاصة مشجعي فريق ريال مدريد إلى هذه المباراة الحاسمة، حيث يمكن لهم الآن متابعة أحداث المباراة بكل سهولة عبر تطبيق Shahid VIP.

تسعى جماهير ريال مدريد لحضور مباراتهم الهامة ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، حيث يبحث الفريق عن الفوز باللقب بعدما تضاءلت أماله في حصد لقب الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023. ويسعى الريال أيضًا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة.

ومن أجل تلبية احتياجات المشجعين، سنقدم لكم جميع الخطوات اللازمة للحصول على بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، بالإضافة إلى توقعات التشكيلة الأساسية للفريقين واسم الحكم المسؤول عن إدارة المباراة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا على أبلكيشن Shahid الرياضية

سيتيح أبلكيشن Shahid بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم السبت الموافق 6 مايو الجاري في نهائي كأس إسبانيا موسم 2022/2023، وسوف يتم عرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وأساسونا بث مباشر اليوم في نهائي كأس إسبانيا في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة والدوحة، فلسطين، الرياض، الكويت، بيروت، الأردن، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، والساعة 12:00 ليلا أو صباح اليوم الجديد بتوقيت أبوظبي ومسقط، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت طرابلس والخرطوم، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تطبيق Shahid على هاتف المحمول لمشاهدة بث مباشر مباراة الريال اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا.

حمِّل تطبيق Shahid من جوجل بلاي أو أب ستور، حسب نظام الهاتف لديك.

ثم اشترك في الباقة الرياضية.

ثم استمتع بمشاهدة مباراة ريال مدريد وأساسونا بث مباشر في نهائي كأس إسبانيا.

ملحوظة: يجب أن تكون مشترك في قنوات SSC السعودية أولًا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في نهائي كأس إسبانيا

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، تنقل قناة SSC1 HD لقاء الريال وأوساسونا، من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC1 HD قمر صناعي: عرب سات التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي H الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: نايل سات التردد، 12523 الاستقطاب، رأسي V معدل الترميز، 27500 تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومن القائمة قد يختار تشكيل ريال مدريد التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ميليتاو - أنطونيو روديجر - كامافينجا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - توني كروس.

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

تشكيل أوساسونا ضد ريال مدريد

أما على الجانب الآخر، فكشف المدرب الإسباني جاغوبا أراساتي عن قائمة أوساسونا لمواجهة ريال مدريد اليوم في نهائي كأس إسبانيا، ومن القائمة قد يختار تشكيل أوساسونا التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: أريداني هيرنانديز - دافيد جارسيا - خوان كروز - جون مونكايولا.

خط الوسط: لوكاس تورو - مويسيس جوميز - روبن جارسيا.

الهجوم: أيمار أورز - عبدالصمد الزلزولي - كيكي جارسيا.

حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.

حكم مساعد أول: الحكم راؤول كابانييرو مارتينيز.

حكم مساعد ثان: خوسيه إنريكي نارانخو بيري.

الحكم الرابع: خوان مارتينيز مونويرا.

حكم الفيديو VAR: سانتياجو خايمي لاتري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يقع في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023 برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فريق أوساسونا في المركز العاشر برصيد 44 نقطة، ويتجه لقب الدوري لبرشلونة المتصدر بـ 82 نقطة، حيث يحتاج البارسا فقط إلى نقطتين لحسم البطولة بشكل رسمي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023 على القنوات الناقلة

وعن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، من المحتمل أن تنقل قناة AD Sports 1 المشفرة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريالد مدريد وأوساسونا، لذا سنقدم لكم فيما يلي ترددات القنوات الناقلة للمباراة.