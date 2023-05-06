بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة تحدٍ جديد في مباراته المرتقبة أمام نظيره أوساسونا، حيث يجتمع الفريقان اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا على أرض الملعب الأولمبي في إشبيلية، وتحديدًا ملعب لاكارتوخا. وسيكون هذا التحدي الجديد هو فرصة للفريق الأبيض لاستعادة اللقب الذي يسعى جاهدًا لتحقيقه في الموسم الحالي، حيث يشكل كأس الملك واحدًا من البطولات الرئيسية في كرة القدم الإسبانية.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا الرسمي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- ديفيد ألابا- إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس- فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس الملك اليوم السبت 6-5-2023

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر- مكة- السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دبي- أبوظبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم السبت 6-5-2023 في نهائي كأس ملك إسبانيا

مجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية SSC هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك، وتخصص قناة SSC Sport 1 لنقل مباراة الريال ضد أوساسونا على الهواء مباشرة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أوساسونا اليوم

من المنتظر أن يلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد ضد أوساسونا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميلتاو، روديجير، ناتشو

خط الوسط: كامافينجا، توني كروس، فالفيردي

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما فينيسيوس

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا والتي تقام أحداثها مساء اليوم على أرضية ملعب لا كارتوخا.

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في كأس ملك إسبانيا

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كامافينجا، ديفيد ألابا، ميليتاو، داني كارفخال.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم:فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، كريم بنزيما.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا، في تمام الحادية عشر مساء اليوم على ملعب لا كارتوخا.

وحقق نادي ريال مدريد لقب السوبر المصري في 19 مناسبة خلال الفترة الماضية، ويبحث الملكي عن تحقيق اللقب 20 خلال الفترة المقبلة.