اقترب موعد صرف دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية الثانية.. إليكم التفاصيل

يحرص المشتركين الذين يحصلون على دعم حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة والزيادة الملكية المقررة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فمن المنتظر صرف الدعم من برنامج حساب المواطن للدفعة 66، للمستفيدين من البرنامج المقرر عددهم حتى الأن قرابة 12 مليون سعودي/ة.

صرف الدفعة 66 قريبا

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة 66 من برنامج حساب المواطن قريبا، وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حالة ثادف اليوم إجازة فيتم تقديمه أوتاخيره يوم حسب ما يقوله برنامج حساب المواطن، وسيتم صرفه بالزيادة الملكية المقررة من خادم الحرمين الشريفين التي كانت من رمضان الماضي.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

اضغط على خدمات إلكترونية.

اختر الحاسبة التقديرية.

أجب عن الأسئلة الظاهرة أمامك.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على زر احسب.

هل يتم تمديد الزيادة الملكية مرة أخرى؟

من المقرر أن يتم انتهاء العمل بالزيادة الملكية في شهر يوليو المقبل، وبسؤال المواطن السعودي الحاصل على حساب المواطن، أنه هل يتم تمديد الزيادة الملكية مرة آخرى، فمن المنتظر صدور قرارات ملكية، ولكن لم أحديعرف شيئا تفصيليا حتى الأن، ولكن وفقا لنص القرار الصادر تنتهي الزيادة الملكية بصرف رواتب الدورة 68 أي يوليو المقبل.