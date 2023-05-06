الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا يلا شوت اليوم

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا يلا شوت اليوم، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا فى كأس إسبانيا، يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا اليوم السبت 6 مايو 2023، وذلك في المباراة النهائية من بطولة كأس إسبانيا، على ملعب «لا كارتوخا».

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

وصعد فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية في البطولة للمرة الـ40، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه كاسيرينيو في دور الـ32، قبل أن يفوز 3 / 2 على مضيفه فياريال بدور الـ16، ثم انتصر 3 / 1 على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في دور الثمانية، ليجتاز في الدور قبل النهائي عقبة غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، حجز أوساسونا مقعده في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2004 / 2005، بعدما فاز 2 / 1 على مضيفه ناستيك دي تاراجونا في دور الـ32، ثم تغلب على مضيفه ريال بيتيس بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2 / 2.

وعبر أوساسونا ضيفه أشبيلية في دور الثمانية، بعدما انتصر عليه 2 / 1، ليجتاز عقبة أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي، عقب فوزه عليه 2 / 1 في إجمالي اللقاءين.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك إسبانيا

يقدم موقع "الفجر الرياضي " خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، والمقرر لها اليوم السبت 6 مايو على ستاد «لا كارتوخا»، حيث تنطلق مع حلول الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء، في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر القنوات التالية: "SSC1 HD، Shahid VIP، Cosmote Sport 8 HD".

وشهد تشكيل الريال، جلوس نجم خط الوسط الكرواتي "لوكا مودريتش" على مقاعد البدلاء، حيث جاء التشكيل الأساسي كالتالي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، ميليتاو، وكارفاخال.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، وكروس.

في خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

يذكر أن ريال مدريد قد أطاح بغريمة برشلونة من الدور نصف النهائي لكأس الملك، بينما أقصى أوساسونا فريق أتلتيك بيلباو من الدور نفسه للمسابقة.