ads

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا يلا شوت اليوم

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا يلا شوت اليوم

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا يلا شوت اليوم، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا فى كأس إسبانيا، يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا اليوم السبت 6 مايو 2023، وذلك في المباراة النهائية من بطولة كأس إسبانيا، على ملعب «لا كارتوخا».

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

وصعد فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية في البطولة للمرة الـ40، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه كاسيرينيو في دور الـ32، قبل أن يفوز 3 / 2 على مضيفه فياريال بدور الـ16، ثم انتصر 3 / 1 على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في دور الثمانية، ليجتاز في الدور قبل النهائي عقبة غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، حجز أوساسونا مقعده في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2004 / 2005، بعدما فاز 2 / 1 على مضيفه ناستيك دي تاراجونا في دور الـ32، ثم تغلب على مضيفه ريال بيتيس بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2 / 2.

وعبر أوساسونا ضيفه أشبيلية في دور الثمانية، بعدما انتصر عليه 2 / 1، ليجتاز عقبة أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي، عقب فوزه عليه 2 / 1 في إجمالي اللقاءين.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك إسبانيا

يقدم موقع "الفجر الرياضي " خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، والمقرر لها اليوم السبت 6 مايو على ستاد «لا كارتوخا»، حيث تنطلق مع حلول الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء، في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر القنوات التالية: "SSC1 HD، Shahid VIP، Cosmote Sport 8 HD".

وشهد تشكيل الريال، جلوس نجم خط الوسط الكرواتي "لوكا مودريتش" على مقاعد البدلاء، حيث جاء التشكيل الأساسي كالتالي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، ميليتاو، وكارفاخال.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، وكروس.

في خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

يذكر أن ريال مدريد قد أطاح بغريمة برشلونة من الدور نصف النهائي لكأس الملك، بينما أقصى أوساسونا فريق أتلتيك بيلباو من الدور نفسه للمسابقة.

close
ريال مدريد ريال مدريد أمام أوساسونا ريال مدريد ضد اوساسونا ريال مدريد ضد أوساسونا مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وأوساسونا ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا مباشر أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا أوساسونا بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا تشكيل مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا ماتش ريال مدريد وأوساسونا مباراة ريال مدريد واوساسونا مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشادة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مواجهات ريال مدريد وأوساسونا موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي.. بالتلفون تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg

بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

ظهور نتيجة اللوتري 2024.. رابط نتائج القرعة الأمريكية dvprogram.state.gov اللوتري الأمريكي

من هو " يوهانس برامز" Johannes Brahms.. المؤلف الموسيقي وعازف البيانو وقائد الأوركسترا الألماني

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني اليوم في كأس السوبر (يلا شوت) لايف

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا لايف

الاعلان عن رابط موقع نتائج اللوتري الأمريكي 2023 – 2024 dvprogram.state.gov برقم الطلب لينك نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا