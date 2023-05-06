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"مكين" يزور مستشفى أجا ويفتتح معمل تركبيات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعي

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جولة وكيل صحة الدقهلية
جولة وكيل صحة الدقهلية

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم معمل تركيبات الاسنان المتحركة وعيادة العلاج الطبيعي وقسم الأطفال الملحق بها بوحدة السلامية  التابعة لادارة أجا الصحية.

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وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وبرعاية الدكتور وليد حسن مدير الاداره المركزيه لطب الاسنان وفي اطار تنفيذ خطة الوزارة بتطوير الخدمات الطبية.

جانب من الافتتاح

رافق وكيل صحة الدقهلية  خلال الافتتاح  ايهاب انيس عضو مجلس النواب والدكتور محمد مسعد مدير الاداره العامه لطب الاسنان والدكتور تامر الطنبولي مدير اداره الرعايه الاساسيه والدكتوره هاله سعيد مدير اداره اجا والدكتور احمد القليل رئيس قسم الاسنان بإدارة اجا الصحية.

جولة وكيل صحة الدقهلية

ولفت مكين إلى أن المعمل تم تجهيزه  بالمشاركه المجتمعيه والجهود الذاتية من أهالي قرية السلامية لخدمة 7 قرى  بتعداد سكان نحو 80 الف نسمة.

جولة وكيل صحة الدقهلية

كما تفقد وكيل وزارة غرفه الاستقبال والصيدليه وغرفة التعقيم وعياده الاسنان بالوحدة مشددًا على الالتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

جولة وكيل صحة الدقهلية

وتابع مكين الجولة بزيارة مستشفى أجا المركزى حيث اطلع على ما تم انجازه من ترتيبات لتجهيزات قسم طب اسنان للاطفال لعلاج ذوي الهمم تحت التخدير الكلي.كما تفقد اعمال تطوير كبسوله العمليات وكوبري الربط بين مبنى العمليات القديم والجديد.

جولة وكسل صحة الدقهلية

وفى نهاية الجولة  استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية  والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها. مثمنًا جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

 

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