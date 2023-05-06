كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا .. KORALIVE

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا.. KORALIVE، يبحث الجماهير عن بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، وذلك باعتبار أن هناك عدة قنوات مفتوحة، تتيح إمكانية مشاهدة بث مباشر لمجموعة كبيرة من المباريات الأوروبية لمختلف المتابعين والمشجعين حول العالم، أي أنه يكون بصورة مجانية ولا يتطلب دفع أي نوع من الاشتراكات الرياضية، حيث سيتواجه الريال مساء اليوم مع نظيره أوساسونا، في رحلة الوصول إلى تحقيق ثاني ألقابه خلال الموسم الحالي، وذلك بعد حصد الملكي كأس العالم للأندية 2023 على حساب فريق الهلال السعودي، في البطولة التي أقيمت على الأراضي المغربية مطلع العام الحالي.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على نقل كافة الخدمات والتسهيلات التي يتطلبها متابعي كرة القدم حول العالم، والتي من بينها كافة أخبار الفرق الرياضية سواء المحلية أو العالمية، لهذا سوف نرصد في هذا التقرير، موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس الملك، وكذلك تردد 3 قنوات مفتوحة تعرض بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الناقلة لها للجماهير داخل الوطن العربي وشمال إفريقيا، والتشكيل المتوقع أن يختاره مدربي الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، منافسه الأول فريق أوساسونا، وذلك على قمة مباريات اليوم السبت الموافق 6/5/2023، في المباراة المقرر إقامتها في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، وتحدد ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية، لاستضافة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم بث مباشر في نهائي كأس إسبانيا.

ويستطيع المحبين والمشجعين، مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والأردن وليبيا والكويت وسوريا وفلسطين، وكذلك في تمام الساعة 12:00 منتصف الليلة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يمكن متابعة بث مباشر مباراة الريال وأوساسونا، داخل دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتعد بطولة كأس الملك غائبة عن جدران الملكي منذ عام 2018/2019، لذلك تزداد رغبة الريال في اقتناص الفوز الليلة وإضافة اللقب رقم 20 إلى صفوف ريال مدريد، كما أن مواجهة اليوم تعتبر تحدي بشكل خاص للإيطالي كارلو إنشلوتي المدير الفني للريال، من أجل زيادة رصيد بطولاته مع المرينجي.

خاصة في ظل الأنباء المنتشرة في عدد كبير من الصحف الأوروبية، أن مجلس إدارة الريال لا يفكر في تجديد التعاقد مع المخضرم، وذلك في ظل الأداء المتذبذب الذي يقدمه ريال مدريد خلال الموسم الرياضي 2022/2023، مما أدي به إلى خسارة لقب الليجا الإسبانية بنسبه كبيرة لصالحه غريمه فريق برشلونة، وكذلك التفريط في لقب كأس السوبر الإسباني ضد منافسه الأبدي البرسا.

وكان مشوار ريال مدريد في كأس الملك، صعب بالمقارنة مع فريق أوساسونا، حيث أطاح الريال بجاره أتلتيكو مدريد من مباراة ربع النهائي، فيما انتصر على فريق برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023 على هذه الترددات

وحول بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، فإن قناة الرياضية السعودية SSC 1 HD، تعتبر هي المالك الرسمي لبث مباريات كأس ملك إسبانيا في هذه النسخة، وذلك وفقا للتعاقدات التي تمت بينها وبين الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بداية الموسم، من أجل إتاحة مشاهدة بث مباشر لكافة المباريات في بطولة كأس الملك والسوبر الإسباني، وتعد تلك واحدة من الخطوات الهامة التي قامت بها المجموعة السعودية من أجل التوسع في الخدمات التي تقدمها لعملائها.

ولهذا سوف تقدم بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، على هذه الترددات المشفرة بعد الاشتراك في خدماتها ودفع الاشتراك تستطيع تنزيلها بكل سهولة، من خلال إدخال البيانات في الجدول التالي، باعتبارها القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في كأس الملك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

3 قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023

توجد 3 قنوات مفتوحة سوف تتيح بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، وهي قنوات ناقلة مدعمة بمجموعة من الأقمار الصناعية التي قد لا يكون متعارف عليها بالنسبة للجماهير المصرية والعربية، باعتبار أن النايل والعرب سات هما الأشهر داخل العالم العربي، ولكن من السهل تنزيل هذه القنوات التي تعرض مباراة الريال وأوساسونا بث مباشر، عن طريق الذهاب إلى أحد المحلات المتخصصة في كيفية تسجيل مثل هذه الترددات، ومن ثم كتابة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، كالآتي:

قناة TV Play قناة IRIB Varzich قناة SPORT 3 القمر الصناعي: Astra 4A التردد: 11804 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A التردد: 11881 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

ينتظر أن يختار إنشلوتي تشكيل ريال مدريد اليوم، لمباراة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023 على هذه الترددات

وحول بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، فإن قناة الرياضية السعودية SSC 1 HD، تعتبر هي المالك الرسمي لبث مباريات كأس ملك إسبانيا في هذه النسخة، وذلك وفقا للتعاقدات التي تمت بينها وبين الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بداية الموسم، من أجل إتاحة مشاهدة بث مباشر لكافة المباريات في بطولة كأس الملك والسوبر الإسباني، وتعد تلك واحدة من الخطوات الهامة التي قامت بها المجموعة السعودية من أجل التوسع في الخدمات التي تقدمها لعملائها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

ولهذا سوف تقدم بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، على هذه الترددات المشفرة بعد الاشتراك في خدماتها ودفع الاشتراك تستطيع تنزيلها بكل سهولة، من خلال إدخال البيانات في الجدول التالي، باعتبارها القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في كأس الملك.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

3 قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023

توجد 3 قنوات مفتوحة سوف تتيح بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، وهي قنوات ناقلة مدعمة بمجموعة من الأقمار الصناعية التي قد لا يكون متعارف عليها بالنسبة للجماهير المصرية والعربية، باعتبار أن النايل والعرب سات هما الأشهر داخل العالم العربي، ولكن من السهل تنزيل هذه القنوات التي تعرض مباراة الريال وأوساسونا بث مباشر، عن طريق الذهاب إلى أحد المحلات المتخصصة في كيفية تسجيل مثل هذه الترددات، ومن ثم كتابة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، كالآتي:

قناة TV Play قناة IRIB Varzich قناة SPORT 3 القمر الصناعي: Astra 4A التردد: 11804 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A التردد: 11881 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

ينتظر أن يختار إنشلوتي تشكيل ريال مدريد اليوم، لمباراة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

تشكيل أوساسونا ضد ريال مدريد

يأتي تشكيل أوساسونا اليوم، لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيرناندز.

خط الدفاع: مورينو، جارسيا، هيراندو، سانشيز.

خط الوسط: إيبانيز، تورو، غارسيا، أوروز، بينيتو.

خط الهجوم: أفيلا.

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في كأس ملك إسبانيا

يتولى مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، المعلق المصري الشهير بلال علام، وذلك عبر تردد قناة الرياضية السعودية SSC 1 HD، التي سوف تنقل مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم بث مباشر، لمختلف العملاء التابعين لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.