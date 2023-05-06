"إكستروكوت 21" تستهدف زيادة صادرتها إلى 15% خلال العالم الجاري

خلال مشاركتها في معرض وندوركس 2023

محمد عمر العضو المنتدب لشركة "اكستروكوت": نخطط لزيادة التصدير لتصل إلى 15% من الطاقه الانتاجية ونسعى لزيادة النسبة في العام المقبل.

تشارك شركة "اكستروكوت 21" للمرة الرابعة على التوالي في معرض وندوركس في نسخته الثالث عشر حيث يعُد الملتقى الصناعي الأضخم في مصر والشرق الأوسط للزجاج، والألومنيوم، وال U-PVC، والواجهات، والأبواب والنوافذ والذي ينطلق من السبت 6 إلى الاثنين 8 مايو 2023.

وتستهدف "اكستروكوت 21" فتح أسواق جديدة وعلى رأسها السوق الإفريقي وكذلك الشرق الأوسط والدول العربية فضلًا عن الدول الأوروبية، حيث إنه ا تمتلك اسواق في عده دول افريقيه منها ليبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وأوغندا وزامبيا كما تمتلك عملاء في لبنان واوروبا.

وفي هذا السياق قال محمد عمر العضو المنتدب للشركة أننا نخطط لزيادة التصدير لتصل إلى 15% من الطاقه الانتاجية ونسعى لزيادتها العام المقبل خاصة في ظل الظروف الحالية والصعوبات في تدبير العملة التي تواجهنا في التصدير والتحديات في تطبيق منظومة صارمة في رقابة الجودة، حيث تتجه أغلبية الشركات للتصدير لتعظيم أرباحها، مشيراَ إلى أن الشركة تستهدف مزيد من الصادرات خلال الفترة المقبلة، كما أوضح إلى ان اكسستروكوت التي تاسست في عام 2016 متخصصه في السحب والدهان لقطاعات الالومنيوم بحجم استثمارات 900 مليون جنيه ومازال في نمو حيث اننا نعمل علي 3 مراحل من اجل اكتمال مؤسستنا والان نحن في المرحله الثانيه بطاقه انتاجيه تصل إلى 2000 طن شهريا من السحب و2000 طن من الدهانات وعدد عماله 1500 عامل.

وتعرض اكستروكوت هذا العام في معرض ويندروكس قطاعات سمارت للوجهات المعماريه التي تحقق ارتفاعات وحلول معمارية ذكيه كما تمتلك قطاعات ال MH الذي يعُد من القطاعات المميزه نظراَ لكونه قطاع اقتصادي للواجهات التي لا تتضمن ارتفاعات عاليه كما تمتلك ايضا عائله القطاعات الفلكانو بجميع أنوعها المنزلقة والمفصلية التي تأتي بمقاسات وحلول ذكيه حسب رغبه العميل كما تقدم هذا العام اكسسوارت جديده لكل اغراض النوافذ.

"اكستروكوت 21" تستهدف زيادة صادرتها إلى 15% خلال العالم الجارى

"اكستروكوت 21" تستهدف زيادة صادرتها إلى 15% خلال العالم الجارى

"اكستروكوت 21" تستهدف زيادة صادرتها إلى 15% خلال العالم الجارى

"اكستروكوت 21" تستهدف زيادة صادرتها إلى 15% خلال العالم الجارى

"اكستروكوت 21" تستهدف زيادة صادرتها إلى 15% خلال العالم الجارى