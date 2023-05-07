عاجل.. أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابة محمود متولي ويعلق على لقطة القندوسي

الفجر الرياضي
ابوعبلة
ابوعبلة

 


كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة مدافع الفريق الدولي محمود متولي، بعد أن حبس الأنفاس في الثواني الأخيرة من مواجهة السوبر أمام بيراميدز، بعد سقوطه على الأرض في حالة إغماء.

- طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة متولي

وأكد أحمد أبو عبلة:" ان محمود متولي تعرض لحالة إغماء وتدخلنا برفقة الجهاز الطبي لفريق بيراميدز لإنقاذ اللاعب بعد إنتهاء المباراة ". 

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وتابع أبو عبلة في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش مع الاعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " قمنا  بإستخدام جهاز صدمات للقب للاطئمئنان على كفاءة عمل القلب وقياس درجة الاكسجين لكن لم نصل لجزء انعاش القلب، لأن الجهاز متواجد في الملعب وقت المباراة، وشدد على سبب الإغماء كان بسبب اصطدامه بكرة عرضية بعدما فاق اللاعب وسألته عن سبب الإغماء.

- أبو عبلة يعلق على لقطة القندوسي

وواصل: " تم إصطحاب اللاعب بعد المباراة إلى احد المستشفيات في مدينة أبو ظبي للإطمئنان على اللاعب وتم عمل أشعة مقطعية على المخ وكل النتائج كانت جيدة ".

وأختتم: "مشهد قندوسي بقيادة السيارة التي كانت تحمل محمود متولي عفوية والحمد لله الإصابة لم تكن خطيرة وسيحصل اللاعب على راحة طبقا للبروتوكول ".
 

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