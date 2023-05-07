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مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

لقاء الرجوع للصدارة newcastle-vs-arsenal، مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، سيكون ملعب سانت جيمس الليلة مسرحًا لمباراة كرة القدم الشيقة التي ستجمع بين فريقي أرسنال ونيوكاسل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسيتم بث المباراة مباشرة لمحبي الرياضة حول العالم.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 82 نقطة، يليه فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، وفي المركز الثالث يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 65 نقطة، ومن المتوقع أن تكون المباراة بين أرسنال ونيوكاسل مثيرة ومتوترة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في المنافسة على اللقب.

يسعى فريق أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراته المرتقبة مع فريق نيوكاسل، الذي يتميز بأقوى دفاع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث استقبل فقط 27 هدفًا. ويأمل أرسنال في الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

من جهة أخرى، يسعى فريق نيوكاسل لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، بهدف تعزيز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، والابتعاد عن صاحب المركز الخامس ليفربول بفارق 3 نقاط، علمًا بأن فريق "الماكبايس" لعب مباراتين أقل من ليفربول في البطولة هذا الموسم، وسيكون اللقاء مثيرًا ومتوترًا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في هذه المرحلة الحاسمة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل

ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وقطر.

تشكيلة أرسنال المتوقعة ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بن وايت، هولدينج، كيور، زينتشينكو.

خط الوسط: أوديجارد، بارتي، تشاكا.

الهجوم: ساكا، خيسوس، مارتينيلي.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة ضد آرسنال

حراسة المرمى: بوب.

الدفاع: كيران تيبيير، فابيان شاير، سفين بوتمان، دان بيرن.

خط الوسط: جوي ويلوك، برونو جيماريش، جويلينتون.

 الهجوم: أليكساندر إيزاك، كالوم ويلسون، ميجيل ألميرون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ونيوكاسل

يمكن مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستطيع متابعوا البريميرليج مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت بتعليق حفيظ دراجي.

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