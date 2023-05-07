برنامج "أهل بلدنا" يلقى الضوء على مجهودات مصر الخير في فك كرب الغارمين.. نماذج يروون تجاربهم بالدموع

ألقى برنامج أهل بلدنا المذاع على فضائية الحياة، والذي تقدمه الإعلامية مها موسى، الضوء على مجهودات مؤسسة مصر الخير، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في فك كرب الغارمين، في إطار الجهود الوطنية للإفراج والعفو عن الغارمين والغارمات.

واستضافت الإعلامية مها موسى، نماذج من الغارمين المفرج عنهم بمساعدة مؤسسة مصر الخير في فك كربهم وسداد الديون التي أدت إلى الوقوع بهم في الغرم والسجن، والذين رووا قصص وقوعهم في دائرة الغرم حتى تمكنت مصر الخير في سداد كامل ديونهم.

ومن بين النماذج جاء فريد شوقي ابراهيم، أحد المفرج عنهم من برنامج فك كرب الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن ما حدث معه، هو قيام مؤسسة مصر الخير بسداد ديونه وفك كربه قبل حبسه بأيام، منوها أنه تواصل إلى مؤسسة مصر الخير من خلال الاتصال بهم، حتى تم فحص حالته والتواصل معه من قبل المسئولين بالمؤسسة وإنهاء أزمته وسداد ديونه.

كما أوضحت إحدى المستفيدات من برنامج فك كرب الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن سبب وقوعها في الغرم هو اقتراضها مبلغ من المال لإجراء عملية جراحية لنجلها الطالب في المرحلة الثانوية لتركيب شرائح ومسامير، مما أوقعها في الغرم لعدم تمكنها من سداد القرض، حتى قامت مؤسسة مصر الخير بالسداد عنها.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج فك كرب الغارمين، يعد أهم البرامج التي تعمل عليها مؤسسة مصر الخير، للحد من ظاهرة الغارمين باعتبارها من أخطر القضايا التى تهدد استقرار كيان الأسر المصرية، حيث ساهمت مصر الخير في الإفراج عن 72 ألف من الغارمين من أجل لم شمل الأسرة وإدخال البهجة والسرور على ذويهم.

IMG-20230507-WA0007

IMG-20230507-WA0009

IMG-20230507-WA0008