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ميناء العين السخنة يستقبل 40 سفينة سياحية و50 ألف سائح في خمس شهور

الاقتصاد
بوابة الفجر

نجح ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جذب واستقبال 40 سفينة سياحية، وما يقرب من 50 ألف سائح، خلال الفترة من نوفمبر الماضي حتى نهاية مارس 2023، ويتم تشغيل الميناء من قبل  دي بي ورلد السخنة.

واستقبل الميناء عددا من أكبر السفن السياحية في العالم، من بينها السفينة "Msc world Europa"، والسفينة "Msc Sinfonia"، والسفينة "Msc Splendida"، والسفينة "Clio"، والسفينة "Emerald Azzurra"، والسفينة "Le Bougainville"، والسفينة "LeChamplain" والتابعين لمجموعة من أهم الخطوط الملاحية العالمية، وقد نجحت الشركة المشغلة في الاتفاق على رحلات منتظمة لعدد كبير من تلك السفن السياحية بما يحقق الاستدامة.

وقال أورس مول، المدير الإقليمي لشركة دي بي ورلد مصر: "اتخذنا كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال السفن السياحية العملاقة وتوفير تجربة مميزة لهم، حيث أننا نفخر بجاهزيتنا لاستقبال السفن العملاقة ونؤكد على قدرتنا كرائد في تقديم الحلول البحرية، وهو ما يبرز دور دي بي ورلد السخنة في دعم نمو الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال تعزيز حركة التجارة في مصر، وإنما أيضا من خلال تنشيط حركة السياحة بمصر."

وأضاف مول: "نستخدم أحدث التقنيات لتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق مرونة غير مسبوقة في كافة عملياتنا، ونعمل كذلك على إيجاد حلول مبتكرة لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية."

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