مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، تقدم الفجر الرياضي تغطية شاملة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسنوافيكم بموعد المباراة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى تشكيلة الفريقين المتوقعة، سنقدم أيضًا تغطية حية لأحداث المباراة لحظة بلحظة.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا أرسنال ونيوكاسل اليوم في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

سيستضيف ملعب استاد سانت جيمس بارك مواجهة قوية بين فريقي أرسنال ونيوكاسل في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم، ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة- مصر، وتعد هذه المباراة فرصة لكل فريق لتحقيق الفوز وجني النقاط الثلاث في سبيل تحسين موقعه في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان مستويات مميزة وعروضًا قوية في هذه المواجهة المهمة، التي يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم بشغف.

ترتيب أرسنال ونيوكاسل قبل مباراتهما اليوم في الدوري الإنجليزي

تعد مباراة اليوم بين فريقي أرسنال ونيوكاسل من المباريات المهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى فريق أرسنال للاستمرار في المنافسة على التتويج بدرع الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يسعى فريق نيوكاسل لتأمين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب، وبالنسبة لفريق نيوكاسل، فيحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتأمين مركزه في الترتيب وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وستكون فرصة لإظهار اللاعبين أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كما اعتاد الجمهور المصري، ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة أرسنال اليوم ضد نيوكاسل في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي والمقر لها عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يلعب فريق أرسنال بكل قوته الضاربة لتحقيق الفوز على نيوكاسل، على الرغم من أن أرسنال سيلعب خارج ملعبه، ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع ضد نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون.

خط الدفاع: أوليكساندر، مالجاليس، جاكوب كييور، بن وايت.

خط الوسط: مارتن اوديجارد، توماس بارتي، جراننيت تشاكا.

خط الهجوم ساكا، خيسيوس، مارتينيلي.