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بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت في الدوري الإنجليزي ، انطلقت منذ قليل صافرة أحداث الشوط الأول من مباراة فريقى آرسنال ونيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، تبدو مباراة أرسنال القادمة أمام نيوكاسل حاسمة لفرصة الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي الفريقان في الجولة الـ35 من عمر المسابقة، وبعد فوز مانشستر سيتي على ليدز بنتيجة كبيرة، أصبح الفارق بينه وبين أرسنال 4 نقاط فقط، ولديه مباراة أقل، مما يجعل الهزيمة أمام نيوكاسل تنهي فرص أرسنال الحقيقية في الفوز باللقب.

وعلى الرغم من ذلك، يعد فريق أرسنال من الفرق القوية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتنافس بكل قوة من أجل بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر المدرب إيدي هاو ولاعبوه من الحصول الأسود في الدوري هذا الموسم، حيث يقدمون أداءً مميزًا ومثيرًا لإعجاب الجماهير، مما يجعلهم فريقًا يستحق المتابعة والتشجيع.

يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 65 نقطة، ولا يملك هامشًا للهزيمة أمام أرسنال في ظل مطاردة شرسة من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام.

في هذا التقرير من "الفجر الرياضي" نتعرف معًا على مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر.

ما القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة أرسنال ونيوكاسل من خلال قناة "beIN Sports HD 1 Premium" المخصصة لنقل أهم مباريات البريميرليغ.

من معلق مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023؟

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة أرسنال ونيوكاسل للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

البث المباشر لمباراة أرسنال ونيوكاسل

سيكون البث المباشر لمباراة أرسنال ونيوكاسل متاحًا بوسيلتين مدفوعتين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ما موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023؟

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل هو الأحد الموافق 7 مايو/أيار 2023، على ملعب "سانت جيمس بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

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