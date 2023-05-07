بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

لقاء newcastle-vs-arsenal، بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، بث مباشر الآن لمباراة نيوكاسل ضد أرسنال، اليوم الأحد 7 مايو 2023، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في خدمة مميزة عبر بوابة «الفجر الرياضي».

يترقب عشاق كرة القدم في العالم بشغف موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل المقررة مساء اليوم الأحد، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد هذه المباراة صعبة وحاسمة لفريق أرسنال في صراعه المستمر لتقليص فارق القمة مع مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين.

تقام مباراة أرسنال ضد نيوكاسل على أرض ملعب استاد "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل، وستنقل المباراة على عدد من القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع عشاق كرة القدم في العالم إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة والتي يأمل فيها فريق أرسنال في تحقيق الفوز والابتعاد عن منافسيه في الصراع على لقب الدوري.

يدخل فريق أرسنال مباراته أمام نيوكاسل وهو يحتل المركز الثاني في جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف حامل اللقب وصاحب الصدارة مانشستر سيتي.

وشهدت الفترة الماضية تغييرًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن اقتنص مانشستر سيتي الصدارة لأول مرة منذ فترة طويلة من فريق أرسنال، ويسعى الفريق اللندني للعودة إلى الصدارة من جديد وتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 16 عامًا.

ويعتبر صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من الأشياء المثيرة للاهتمام، حيث يتنافس العديد من الفرق القوية في الدوري على اللقب، ويتغير جدول الترتيب بشكلٍ مستمر، مما يجعل المنافسة أكثر حماسة وإثارة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة بين أرسنال ونيوكاسل منافسة قوية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصهم في المنافسة على اللقب.

انتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي في ملعب أرسنال، مما يزيد من صعوبة مواجهة الليلة بين الفريقين، ومع ذلك، يتشبث فريق أرسنال بمدربه الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا، الذي يقدم موسمًا فوق العادة هذا العام، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز والابتعاد عن منافسيه في الصراع على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

من جهته، يقدم فريق نيوكاسل موسمًا فوق العادة وينافس بقوة حتى الآن على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة الليلة وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث التي تمثل أهمية كبيرة في المنافسة على لقب الدوري والتأهل للبطولات الأوروبية.

موعد مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي عند الساعة السادسة والنصف مساء 6:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

قنوات تنقل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Spiler 1 TV

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

معلق مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.