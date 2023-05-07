مشاهدة مباراة آرسنال اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شووت يوتيوب في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شووت يوتيوب في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل بث مباشر يلا شووت يوتيوب في الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق الكرة الإنجليزية بفارغ الصبر موعد مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي تعد من المباريات الصعبة والحاسمة في صراع الجانرز المستمر لتقليص فارق القمة في البريميرليج مع مانشستر سيتي. ويبحث فريق آرسنال بكل قوة وتركيز عن الفوز في هذه المواجهة الصعبة، لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن المنافسين في الجدول الترتيب.

ومن جهة أخرى، يسعى فريق نيوكاسل إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتعزيز فرصه في التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، ويترقب الجمهور العريض هذه المواجهة المثيرة على أحر من الجمر، وينتظرون معرفة القنوات الناقلة لهذه المباراة لمتابعتها بشغف وحماس.

تأتي مباراة نيوكاسل ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يدخل فريق آرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة.

وشهدت الفترة الماضية تغييرًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث اقتنص مانشستر سيتي الصدارة لأول مرة منذ فترة طويلة من فريق آرسنال، وذلك بعد تراجع فريق الجانرز في المستوى وتعادله في عدة مباريات، ولكنه يأمل في العودة للصدارة من جديد من خلال تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

ويعول الفريق على لاعبيه البارزين في تحقيق الفوز، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر والحفاظ على فرصة المنافسة على اللقب.

انتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بالتعادل السلبي في ملعب آرسنال، وهذا يزيد من صعوبة المباراة المرتقبة الليلة بين الفريقين، ويتشبث فريق آرسنال بقيادة مدربه الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، بتقديم موسم فوق العادة هذا العام، وذلك من خلال الفوز في المباريات القادمة، والتأكيد على قوته ومكانته في الدوري الإنجليزي.

وبالمقابل، يقدم فريق نيوكاسل موسمًا فوق العادة حتى الآن، وينافس بقوة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، ويدرك الفريق أن الفوز في المباراة المرتقبة سيكون له تأثير كبير على فرصه في تحقيق هذا الهدف الكبير.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين، وسيعمل كل فريق بكل قوة وتركيز لتحقيق الفوز وتحقيق الأهداف المطلوبة في هذا الصراع الشيق.

موعد مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي عند الساعة السادسة والنصف مساء 6:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب استاد «سانت جيمس بارك» ستاديوم في مدينة نيوكاسل.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

قنوات تنقل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Spiler 1 TV

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل | اضغط هنـــا

معلق مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال اليوم أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، روب هولدينج وأولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: جرانيت تشاكا وتوماس بارتي.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.