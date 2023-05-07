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مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي

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بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي  ، سيكون ملعب الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا مسرحًا لاحتفالية جماهير نابولي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي وهو يخوض مواجهة فيورنتينا ضمن إطار منافسات الجولة رقم 34 من  بطولة الكاليتشو مساء اليوم.

مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي  ، يستضيف فريق نابولي، الفريق الحاصل على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فريق فيورنتينا في المباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ستقام المباراة في ستاد دييجو أرماندو مارادونا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

حقق فريق نابولي لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا، بعد أن جمع 80 نقطة في 33 مباراة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف، ويتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق كبير برصيد 80 نقطة، جمعها من 25 انتصارًا وخمس تعادلات وثلاث هزائم.

في المقابل، يحتل فيورنتينا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، حيث حقق 12 انتصارًا وتعادل في عشر مباريات وخسر 11 لقاء.

ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة بين الفريقين، حيث يسعى نابولي لمواصلة انتصاراته وتعزيز مكانته في الصدارة، بينما يحاول فيورنتينا تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب وضمان المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا:

فيورنتينا ضد نابولي موعد مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم 2023-05-07 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة.. تنطلق مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم 2023-05-07 في الدوري الإيطالي.

تنطلق نابولي وفيورنتينا، في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت الجزائر وتونس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ضد نابولي وتوقيت مباراة نابولي وفيورنتينا.. سيتم نقل مباراة فيورنتينا ونابولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وذلك اليوم 2023-05-07 في الدوري الإيطالي، وسيتم التعليق على مباراة نابولي وفيورنتينا من خلال المعلق حازم عبدالسلام.

موعد مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم 2023-05-07 في الدوري الإيطالي

بطاقة مباراة نابولي Vs فيورنتينا
🏆 البطولة: الدوري الإيطالي.
📺 القناة: أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
🎤 المعلق: حازم عبدالسلام.
⌚ توقيت المباراة: 7:00 PM بتوقيت القاهرة.
⏰ تاريخ المباراة: Sunday، May 7، 2023.
⚽ نتيجة المباراة: نابولي --- فيورنتينا

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