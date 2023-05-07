مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت اليوم 07-05-2023 في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت اليوم 07-05-2023 في الدوري الإيطالي، يمكن متابعة مباراة فريق نابولي ونظيره فيورنتينا مساء اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023، عبر بث مباشر يتاح للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم. وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد دييجو أرماندو مارادونا، المعقل الرئيسي لفريق نابولي.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي 2022-2023، وتعد مباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى نابولي لتحقيق الفوز وتعزيز مكانته في صدارة جدول الترتيب، بينما يحاول فيورنتينا الفوز للحفاظ على مركزه في الترتيب وتحسين موقعه.

مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا

يدخل فريق فيورنتينا مباراته الليلة بحاجة ماسة للفوز والحصول على النقاط الثلاث، حيث يتصدر هدفهم الأساسي الآن الحفاظ على موقعهم في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي. ويعد الفوز بالمباراة الليلة أمرًا ضروريًا لفريق فيورنتينا، بعد أن أصبحت مهمة التأهل إلى بطولة أوروبية صعبة للغاية بسبب الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق في المواجهات الأخيرة.

على الرغم من تراجع فيورنتينا إلى المركز الثامن في جدول الترتيب بعد أن كانوا منافسين على مركز مؤهل إلى منافسات أوروبا الموسم القادم، إلا أنهم يأملون في الحفاظ على الثقة بإسقاط فريق نابولي الذي يحتفل بالفوز باللقب، والحصول على النقاط الثلاث التي ستساعدهم في تقليص الفارق إلى 9 نقاط فقط، مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

وعلى الرغم من مركزهم المتواضع في الترتيب، يقدم فيورنتينا مستوى جيد في البطولات الأخرى، إذ تمكنوا من الوصول إلى نهائي الكأس المحلية ونصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وسيخوضون مباراة صعبة أمام بازل السويسري في الذهاب. وفي المباراة الأولى التي جمعت نابولي وفيورنتينا في الموسم الحالي، حقق فيورنتينا التعادل السلبي، وسيحاولون تحقيق الفوز في المباراة الليلة لإظهار قوتهم وإسقاط الفريق القوي نابولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت دون تقطيع

فريق نابولي يدخل مواجهة الليلة بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي بطريقة رسمية في الجولة الماضية، حيث حسم الصدارة بعد تعادله مع أودينيزي بهدف لكل فريق. ورفع نابولي رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الوصيف لاتسيو الذي خسر أمام ميلان في الجولة الماضية.

وبعد خروج نابولي من دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، عاد الفريق بقوة لتحقيق اللقب الذي انتظره لثلاثة عقود، ويحتفل الجماهير في شوارع نابولي بفوز الفريق باللقب الثالث في تاريخهم. ويسعى فريق نابولي في المباراة الليلة إلى العودة إلى طريق الانتصارات وإسعاد جماهيرهم، وحقق الفريق الفوز في 25 مباراة من أصل 33 مباراة خاضها حتى الآن في الموسم الحالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

ويتبقى لنابولي 4 مباريات أمام كل من "مونزا، انتر ميلان، بولونيا، سامبدوريا"، ويسعى الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات في هذه المباريات. وسيمتلئ مدرجات ملعب سان بولو بجماهير نابولي الذين يتطلعون للمشاهدة مباشرةً لفريقهم والاحتفال معهم بالتتويج باللقب الغالي.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا

من المقرر أن تنطلق مباراة نابولي ضد فيورنتينا مساء اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد دييجو أرماندو مارادونا معقل الأول، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية الرابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا

حصلت مجموعة قنوات ابو ظبي الرياضية على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة AD Sport premium 1HD بتعليق حازم عبد السلام لنقل المباراة، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.