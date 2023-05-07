مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد يلا شوت اليوم

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد يلا شوت اليوم ، يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، فى نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد يلا شوت اليوم ، تتيح خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد، التي ستقام اليوم الأحد الموافق 7-5-2023، إمكانية مشاهدة المباراة على مدار الساعة مباشرة من خلال موقع "الفجر الرياضي" وينتظر جمهور الساحرة المستديرة في مصر هذه القمة الكبيرة بين الأهلي والزمالك في هذا الحدث الرياضي الهام.

ويأتي هذا النهائي بعد تأهل الفريق الأبيض، الذي سيواجه النادي الأهلي في مباراة اليوم. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين للفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

ويحمل هذا اللقب أهمية كبيرة للفريق الفائز، حيث سيتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وهو الحدث الأهم في عالم كرة اليد. وبالتالي، فإن النهائي يعد فرصة رائعة لكلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى هذه البطولة العالمية المرموقة.

ويتطلع الجمهور المصري بشغف إلى هذا اللقاء المثير، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، والذي يعتبر واحدًا من أهم الأحداث الرياضية في البلاد. ويأمل الجمهور في أن يقدم الفريقان أداءً مميزًا ويشعلا الملعب بأجواء مثيرة ومليئة بالتحدي.

الأهلي يعبر إلى النهائي بعد اعتذار الترجي

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس الأندية الأفريقية بعدما قرر فريق الترجي التونسي الاعتذار عن المشاركة في نصف النهائي الأول ومن ناحية أخرى، فاز الزمالك بمباراة نصف النهائي الثانية بسهولة نسبية على فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي.

الزمالك يكتسح شبيبة كينشاسا الكونغولي

حقق فريق الزمالك لكرة اليد فوزًا ساحقًا على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حاليًا.

وقد سيطر الزمالك تمامًا على المباراة وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-10، وتمكن من تسجيل 21 هدفًا في الشوط الثاني ليؤكد تفوقه الكبير ويتأهل إلى المباراة النهائية.

1000 مشجع لمباراة نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لحضور مباراة نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وسيتم طرح التذاكر للمباراة مساء اليوم بسعر 50 جنيهًا للتذكرة، وذلك وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات بالتنسيق مع شركة "تذكرتي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

ويضرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، موعدا مثيرا مع الغريم التقليدي الزمالك، غدا الأحد في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لليد

وتذاع قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد، عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.