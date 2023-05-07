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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كرة يد يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كرة يد يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كرة يد يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي، انطلقت اليوم الأحد مواجهة فريقي كرة اليد رجال بناديي الأهلي والزمالك، وذلك لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي لعام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة في المملكة العربية السعودي،  يتنافس الفريقان بقوة لتحقيق الفوز والحصول على اللقب المرموق في هذه البطولة المهمة.

مباراة الأهلي والزمالك كرة يد اليوم

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد إجراء تعديل على بطولة كأس السوبر لكرة اليد اعتبارًا من عام 2023، حيث تم توسيعها لتشمل 4 فرق بدلًا من مباراة واحدة. وقد تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على شبيبة كينشاسا الكونغولي، بينما تأهل الأهلي بعد انسحاب الترجي التونسي من البطولة.

 ويستضيف النادي الأهلي البطولة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، وقد انطلقت المواجهة النهائية في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يتنافس الفريقان بقوة للفوز باللقب المرموق في هذه البطولة المهمة.

بث مباشر الزمالك والأهلي كرة يد

يتاح للجمهور مشاهدة المباراة بالمجان عبر القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بث مجاني على الإنترنت على صفحة الاتحاد الأفريقي.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الأفريقي لليد: عبدالرحمن طه - أحمد وليد - علي زين -عبدالرحمن فيصل -مصطفى خليل - إبراهيم المصري- أحمد عادل، ياسر سيف - إسلام حسن، أحمد خيري - مهاب سعيد، محسن رمضان  - أحمد هشام سيسا، عبدالعزيز إيهاب زيزو -عمر خالد كاستيلو، عمر سامي دحروج.

في المقابل، استبعد المدير الفني لنادي الزمالك، ماتيو جارالدا، الحارس محمود خليل فلفل، ومحمد ياسين، من قائمة الأبيض لأسباب فنية.

ويعد النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال بعد فوزه العام الماضي على الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت بينهما في النيجر.

ويدخل الأهلي السوبر الإفريقي وبعده كأس الكؤوس الكؤوس الأفريقية داعما صفوفه بالتعاقد مع علي زين لاعب دينامو بوخارست الروماني، وأحمد وليد حارس مرمى البنك الأهلي بينما اكتفى الزمالك بصفقتين أيضا لتدعيم صفوفه من خلال الثنائي أبو الفتوح حماصة لاعب البنك الأهلي ومحمد مجدي لاعب سموحة.

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