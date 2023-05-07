وزارة قطاع الأعمال تبحث مع صندوق التنمية الحضرية تعظيم الاستفادة من أراضي الشركات التابعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر الوزارة مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والوفد المرافق له من خبراء الصندوق، بحضور المهندس خالد خشبة القائم بأعمال رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير، ومحمد حلبي مسؤول ملف الأصول غير المستغلة بالوزارة.         

       
 وتم استعراض دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية لعدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري المرتفع بما في ذلك مشروعات التنمية المستدامة في مجالات التعليم، ومشروعات التطوير العقاري وعمل نوافذ حضارية للنهوض ببعض المناطق السكنية مع مراعاة وجود عائد اقتصادى يتناسب وحجم الأصول، ناقش الاجتماع الموضوعات المشتركة خاصة الأصول غير المستغلة من الأراضي المملوكة للشركات في عدد من المحافظات.             

                           
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة عملت خلال الشهور الماضية من خلال استراتيجية واضحة فيما يخص استثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد الاقتصادية لباقي الأصول، وتم توقيع العديد من العقود مع القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية، وهناك مذكرات تفاهم يجرى التباحث في إطارها بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الأرباح.            

              
قال الدكتور عصمت إن هناك حصر شامل بالأراضي غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وجهات أخرى في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.            
من جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن صندوق التنمية الحضرية يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمعات السكنية والمشروعات المختلفة، مبديًا حرص واستعداد الصندوق للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في استثمار الأصول المملوكة لشركاتها التابعة.
 

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