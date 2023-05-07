عاجل.. ظاهرة "الأوفر برايس" تصل إلي الأجهزة الكهربائية

الاقتصاد
بوابة الفجر

وصلت ظاهرة الأوفر برايس إلى الأجهزة الكهربائية، حيث  أن بعض التجار يقومون ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية مثل " الثلاجات" بسعر أعلي من سعرها الحقيقي "الأوفر برايس " بقيمة تصل لنحو 7 آلاف جنيه، حسب تصريحات  وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية.


وضرب أبو سمره المثال بأنه بعد إضافة الأوفر برايس علي سعر  بعض أنواع  الثلاجات " علي سبيل المثال" يصل سعرها إلى نحو 25 الف جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 17 ألف جنيه فقط، وكذلك بعض الغسالات تباع (فوق اللسته) بنحو 3000 جنيه.


وقال وافي أبو سمره  إن ما يحدث  من زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية تؤثر بشكل كبير علي المبيعات في السوق المحلي.  


و أوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن ظاهرة الـ "أوفر برايس" في مصر انتقلت  من السيارات إلى العديد من السلع الأخري خاصة السلع المستورد أو التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.

"أوفر برايس- over price" هو مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية، مشيرا إلي أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا، عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما ادي إلى خفض إنتاجها بأكثر من 50% وهو ما أثر علي حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها وهو ما ادي إلى ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل.

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Elfagr.org
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