الآن بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1445

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء عملية تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، حيث سيتم فتح باب التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 شوال 1444 هجرية.

وتضمن البيان الرسمي الصادر عن الوزارة شروط القبول للتلاميذ الجدد، والتي يجب عليهم تحقيقها للحصول على القبول في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن والمدارس الأهلية. كما تم الإعلان عن طريقة التسجيل والتي ستتم عبر النظام الإلكتروني الذي يستخدمه الوزارة ويعرف باسم نظام نور.

ويمكن لأولياء الأمور البدء في عملية التسجيل وفقًا للمدة الزمنية التي حددتها المدارس المختلفة، وذلك باتباع خطوات بسيطة في نظام نور. ويتطلب التسجيل توفر بعض المعلومات الشخصية للطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى إرفاق بعض الوثائق الضرورية.

يجب الإشارة إلى أن عمر القبول للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي هو سبع سنوات ميلادية، ويجب أن يكونوا قد أتموا هذا العمر قبل تاريخ بدء العام الدراسي. وتأمل الوزارة في أن يحقق هذا الإعلان تسهيلًا لعملية التسجيل والقبول وتحقيق متطلبات التعليم الأساسي للأطفال في المملكة.

تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي

يعد حساب ولي الأمر هو الوسيلة الفريدة والرسمية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445، ويتحمل ولي الأمر المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يتم تسجيلها في طلب التقديم، ويعتمد نظام نور الإلكتروني بشكل كامل في عملية التسجيل والتي تشمل أيضًا خدمات النقل المدرسي ومعرفة نتائج الطلاب في الفصول الدراسية الثلاثة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور.

ويجب على الأهل الانتباه إلى أن موعد انتهاء التسجيل يوم الخميس الموافق 28 شوال 1444، وعليهم الحرص على إكمال عملية التسجيل وتأكيد صحة البيانات قبل هذا التاريخ. وتأمل الوزارة في أن يتمكن الأهل من الحصول على الخدمات الإلكترونية المتاحة بسهولة ويسر، وأن يتمكن الطلاب من الالتحاق بالمدارس بأسرع وقت ممكن لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.

سن القبول في الصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أن عمر القبول لتلاميذ الصف الأول الابتدائي يجب أن لا يقل عن خمس سنوات وتسعة أشهر، ويشترط أن يتجاوز الطالب تقرير الفحص الطبي المطلوب بنجاح، كما يجب أن يكون قد حقق تفوقًا في مرحلة الروضة.

ويتعين على ولي الأمر إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت هذه المتطلبات عند التسجيل في المدارس القريبة من العنوان السكني، وذلك لضمان تقديم البيانات والمعلومات بشكل صحيح وموثوق به من قبل الهيئات المختصة في وزارة التعليم.

وتأمل الوزارة في أن يلتزم ولي الأمر بالمتطلبات المحددة ويتعاون مع المدارس والهيئات المختصة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية لأبنائهم.

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

هناك بعض الخطوات البسيطة التي لا بد من اتباعها لضمان التسجيل وتتمثل في الآتي:-