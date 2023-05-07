عاجل.. السعودية تلغي أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وخطوات التسجيل عبر نظام نور

رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور

رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء عملية التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 8 مايو 2023. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تتم عبر خدمة الإنترنت وتتطلب تقديم بعض البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى بيانات والديه أو ولي أمره.

ويتعين على الأهل الانتباه إلى ضرورة تقديم البيانات بشكل صحيح ودقيق لضمان الحصول على القبول في المدرسة المناسبة، ويجب عليهم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات التي حددتها الوزارة لهذه العملية. وتأمل الوزارة في أن تكون عملية التسجيل الإلكتروني سهلة وميسرة لأولياء الأمور وتحقق أفضل النتائج التعليمية للطلاب والطالبات.

وسيتم إرسال الرابط الخاص بالخدمة التسجيل الإلكتروني تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين يستوفون الشروط المؤهلة للتسجيل، وسيتم توفير التعليمات اللازمة لإتمام عملية التسجيل عبر هذا الرابط.

ويجب ملاحظة أن هذا الرابط سيكون متاحًا للتسجيل خلال فترة محددة، ويجب على الأولياء والمؤهلين للتسجيل الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تسجيل أبنائهم في المدرسة المناسبة، وتأمل الوزارة في أن يتمكن الأهل من إتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر وبدقة عالية، لتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب والطالبات.

بعد انتشار مشكلات تقنية في السعودية، قررت الحكومة إلغاء أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في البلاد وذلك لتخفيف الضغط الكبير على نظام تسجيل الطلاب المستجدين ومرحلة رياض الأطفال.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتسهيل عملية التسجيل وتحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية. وتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب المستجدين للتسجيل في المدارس الحكومية دون أي افضلية، في محاولة لتوفير فرص التعليم الأفضل للجميع في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في ظل الضغط الكبير على نظام التسجيل الإلكتروني في السعودية، والذي أدى إلى حدوث مشكلات تقنية وتأخير في إتمام عملية التسجيل للعديد من الطلاب وأولياء الأمور. ويأمل الحكومة في أن يساعد هذا الإجراء في تخفيف الضغط وتحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية.

تسجيل صف أول ابتدائي 1445

من أجل القيام بتسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور التي وفرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لا بد من اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى نظام نور.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “تسجيل جديد”.

بعدها عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

تحديد الأبن الراغب في تسجيله.

كذلك يتم تحديد عنوان السكن.

إدخال رغبات المدارس.

ثم يتم القيام بكتابة جميع البيانات الخاصة بولي الأمر.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

سبب إلغاء أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وقوع خلل تقني في نظام تسجيل الطلاب المستجدين، مما أدى إلى إلغاء أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول في السعودية، وتعرض العديد من الأهل والطلاب للانتظار لفترات طويلة تجاوزت الساعة الواحدة.

وبدأت اليوم الأحد عملية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1445هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، وتعمل الوزارة على حل المشكلات التقنية في أسرع وقت ممكن لتيسير عملية التسجيل وتوفير وقت أكثر للطلاب وأولياء الأمور.

ويعكس هذا الخلل التقني الضغط الكبير على نظام تسجيل الطلاب المستجدين في السعودية، وتأمل الوزارة في أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من إتمام عملية التسجيل بسلاسة ويسر، وأن يحقق النظام المرجو منه في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية.

إلغاء الأفضلية تسجيل طلاب الصف الأول في السعودية

ألغت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أفضلية التسجيل المبكر في الصف الأول الابتدائي، وأكدت أن القبول سيتم بناءً على نقاط المفاضلة للطلاب بغض النظر عن تاريخ التسجيل.

وقد كشفت الوزارة عن موعد التسجيل الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، والذي يبدأ من اليوم الأحد ويستمر حتى 28 شوال الجاري، ويتم التقديم لطلاب الصف الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني.

وسيتم إرسال رابط جديد إلى ولي الأمر عند بلوغ الطفل السن القانونية للتسجيل بالمدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي 1445، وسيكون التسجيل بناءً على نقاط المفاضلة للطلاب دون أي افضلية لمن يقوم بالتسجيل في وقت مبكر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل عملية التسجيل وتحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص التعليم الأفضل للجميع.