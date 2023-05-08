عاجل .. سعر الدولار اليوم الاثنين 8 / مايو 2023 مقابل الجنيه يحدث صدمة للسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الاثنين 8 / مايو 2023 مقابل الجنيه يحدث صدمة للسوق السوداء، يسرُّنا أن ننشر لكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عددٍ من البنوك العاملة في مصر، وذلك في يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 حسب آخر تحديث، وتشهد أسعار الدولار في مصر تقلباتٍ مستمرَّةٍ في الآونة الأخيرة، وينصح بمتابعة التحديثات اليومية للاطلاع على آخر الأسعار.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الآن 30.75 جنيه للشراء

سعر الدولار الآن 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

30.85 جنيه للشراء

30.95 للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة

30.85 جنيه للشراء

30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم - 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم - 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم 30.95 للبيع.

أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب أنَّ ارتفاع صافي احتياطي مصر من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، بنهاية شهر أبريل 2023، ليصل إلى 34.551 مليار دولار مقارنةً بـ 34.447 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، يشير إلى تحسُّن ونشاط أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف غراب أنَّ هذا الإنجاز يعدُّ دليلًا على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة التي نجمت عن الأزمات العالمية. كما أشار إلى أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الشهور الماضية، مثل الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، التي تطلبت توفير مليارات الدولارات، لم تؤثِّر على زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية في كل الشهور الماضية، وهذا يعدُّ دليلًا على نجاح السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي.

وأكد غراب أنَّ هذا الإنجاز ساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي في الدولة، والتي تعزِّز الثقة بالاقتصاد المصري، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية وطمأنة المستثمرين والمستوردين بتوافر العملة الصعبة، ويمكِّن الدولة من التعامل بفعالية مع أي تقلبات في الأسواق العالمية للعملات الأجنبية.

زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية

أوضح الخبير الاقتصادي أشرف غراب أنَّ زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية تسهم بشكل كبير في تحسين سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. وأشار إلى أنَّ مصادر دخل مصر الأساسية من العملة الأجنبية، والتي تتمثل في قناة السويس والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ودخل السياحة، إضافةً إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتحويلات أرباح الشركات المصرية العاملة بالخارج، كلُّ هذه المصادر شهدت زيادةً في الدخل خلال الأشهر الماضية.

وأضاف غراب أنَّ العودة المتزايدة للمستثمرين إلى سوق أدوات الدين الحكومي ومبادرة سيارات العاملين بالخارج التي طرحتها الدولة في الشهور الماضية، تساهم في زيادة الدخل الأجنبي. وأشار إلى أنَّ الرقم 104 ملايين دولار الزيادة في أبريل هو الصافي، ولكن الزيادة الفعلية من العملة الأجنبية أكبر بكثير، ولكن هناك التزامات تقوم مصر بسدادها، منها توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من الالتزامات، وهذا يؤكد نموًا إيجابيًا في الاحتياطي النقدي شهريًا. وأخيرًا، أشار غراب إلى أنَّ زيادة الاحتياطي النقدي تدلُّ على نجاح السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي المصري، وتعزِّز الثقة بالاقتصاد المصري.