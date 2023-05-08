رابط وخطوات التقديم في العمالة الغير منتظمة 2023 وموعد صرف الـ 1000 جنيه

أصبحت تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 محور البحث والاستعلام على محركات البحث الرئيسية، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات الهامة المتعلقة بعمال مصر، ولا سيما العمالة غير المنتظمة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أقيمت في الشرقية الأسبوع الماضي، ويشهد هذا الموضوع تصدره للتريند على محركات البحث الرئيسية، حيث يبحث المواطنون عن تفاصيل هذه المنحة وشروطها وكيفية التقديم للحصول عليها، وذلك تزامنًا مع حرص الدولة المصرية على دعم وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في البلاد.

تقدم "بوابة الفجر" خدماتها الإخبارية للمواطنين بشأن تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023، وتوضيح كيفية الحصول على مبلغ 1000 جنيه من هذه المنحة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجميع على معرفة التفاصيل المتعلقة بالمنحة وشروطها وكيفية التقديم للحصول عليها، وذلك للمساهمة في تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وتتضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها "بوابة الفجر" شرحًا مفصلًا للمعايير والشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة، وكذلك طريقة التقديم والحصول على المبلغ المالي المحدد، وذلك في إطار دعم الدولة للعمالة الغير منتظمة وتحسين أوضاعهم في مصر.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

بعد مرور أسبوع من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023، أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن الشروط والتفاصيل الخاصة بالمنحة والتسجيل للحصول عليها، ويمكن للمواطنين الحصول على المنحة من خلال التسجيل في رابط منحة العمالة الغير منتظمة 2023 الموجود على موقع وزارة القوى العاملة المصرية، وتهدف هذه المنحة إلى دعم وتحسين أوضاع العمالة الغير منتظمة في مصر، وتعد خطوة هامة في طريق تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المواطنين.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023:

بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وسيتم صرف إعانة بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعام 2023 والتي لم تستفد من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي هذا القرار في إطار دعم وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وتعد هذه الإعانة خطوة مهمة في تحسين أوضاع هذه الشريحة المهمة من المواطنين، وتحفيزهم على العمل والاستمرار في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللبلاد.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023

خطوات وكيفية التقديم في منحة العماله الغير منتظمه:

يمكن للمواطنين الحصول على منحة 1000 جنيه من وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة لعام 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية من هنا.

2- التسجيل على الموقع باستخدام البيانات الشخصية الصحيحة.

3- تعبئة طلب الحصول على المنحة وتقديمه عبر الموقع المذكور.

4- ارفاق الوثائق المطلوبة مثل الهوية الشخصية وشهادة العمل.

5- انتظار موافقة الجهات الرسمية على الطلب.

6- سيتم إيداع المنحة المالية في حساب المتقدم بعد الموافقة على الطلب واستيفاء الشروط.

ويتطلب الحصول على المنحة الامتثال للمعايير والشروط التي حددتها الوزارة، والتي تتعلق بالتسجيل وتقديم الوثائق المطلوبة، وعدم استفادة المتقدم من برامج حماية اجتماعية أخرى، وغيرها من الشروط المحددة.

من هي الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة (1000 جنيه)؟

تم تحديد 10 فئات للعمالة غير المنتظمة لعام 2023 والتي لم تستفد من برامج الحماية الاجتماعية، والتي تستحق الحصول على دعم بقيمة 1000 جنيه، وذلك وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن هذه الفئات التالية:

1- أصحاب العقارات المبنية:

العمالة الغير منتظمة 2023

يعتبر أصحاب العقارات المبنية الذين يقل نصيب الدخل السنول لكل فرد منهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، من الفئات المستحقة لـ منحة 1000 جنيه في العمالة الغير منتظمة 2023.

2-عمال التراحيل وصغار المشتغلين:

العمالة الغير منتظمة 2023

عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم: «منادو السيارات، الباعة الجائلين، موزعو الصحف والفئات المماثلة والحرفيين»، إحدى الفئات المستفيدة لـ منحة العمالة الغير منتظمة 2023 والحصول على 1000 جنيه.

3-محفظو وقراء القرآن الكريم:

العمالة الغير منتظمة 2023

من بين الفئات المستفيدة من منحة الـ 1000 جنيه في العمالة الغير منتظمة 2023، هم محفظو وقراء القرآن الكريم.

4-خدم المنازل:

العمالة الغير منتظمة 2023

خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنازل، من الفئات التي تحصل على 1000 جنيه، من منحة العمالة العير منتظمة 2023.

5-المرتلون والقيمة:

العمالة الغير منتظمة 2023

المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة، يمكنمهم الحصول على منحة 1000 جنيه في العمالة الغير منتظمة 2023.

6-العمال المؤقتون في الزراعة:

العمالة الغير منتظمة 2023

يحصل العمال المؤقتون في الزراعة، على منحة 1000 جنيه بإعتبارهم من الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

7-العمال في مشروعات تربية الماشية:

العمالة الغير منتظمة 2023

العمال في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن، من الفئات المستفيدة من منحة 1000 جنيه في العمالة الغير منتظمة 2023.

8_ العاملون في المناحل:

العمالة الغير منتظمة 2023

الفئات المستحقة لـ منحة 1000 جنيه في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 هم العاملون في المناحل.

9-حائزو الأراضي الزراعية:

العمالة الغير منتظمة 2023

يعتبر حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان ملاكا أو مستأجرين، من الفئات التي لها الحق في منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

10-عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

العمالة الغير منتظمة 2023

إحدى الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2023، هم عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.