من هو الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي السابق الذي توفي اليوم ويكيبيديا

ببالغ الحزن والأسى، توفي اليوم الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء السابق، عن عمر يناهز 47 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية، وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الشيخ الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي، ليتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد خليل القارئ

يعتبر الشيخ محمد خليل القارئ أحد أبرز قراء القرآن في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، وكان صوته يرتبط بشكل خاص بالمدينة المنورة، حيث شغل منصب إمام المسجد النبوي الشريف وتم تكليفه بإمامة صلاة التراويح فيه لعدة سنوات، وقد ترك الشيخ الراحل إرثا عظيما في مجال قراءة القرآن الكريم، وسيظل صوته الجميل خالدا في قلوب المسلمين حول العالم.

ينتمي الشيخ محمد القارئ إلى عائلة معروفة بحملها وقراءتها للقرآن الكريم، حيث هو نجل القارئ الشيخ خليل الرحمن القارئ، وشقيق كل من القارئ الشيخ محمود خليل القارئ، والقارئ الشيخ أحمد خليل القارئ، وقد ورث الشيخ محمد قدراته وموهبته من عائلته، وأصبح من أشهر القراء في العالم الإسلامي، وتعتبر رحيله خسارة كبيرة للمجتمع الإسلامي عامة وللمملكة العربية السعودية خاصة.

تميزت قراءة الشيخ محمد خليل القارئ بالطابع الحجازي الرخيم الشجي، الذي أسر قلوب المصلين والمستمعين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقد كان الشيخ محمد خليل القارئ إمامًا وقارئًا في المسجد النبوي الشريف، كما سُمي بإمامة صلاة التراويح والتهجد في مسجد قباء لعدة سنوات برفقة الشيخ محمد أيوب (رحمه الله) والشيخ أحمد الحذيفي، ويظل صوته الرائع وأداؤه المميز خالدين في ذاكرة المسلمين حول العالم.

وكُلف إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي عامي 1437 و1438،

تعرضت عائلة القارئ الشيخ محمد خليل القارئ لعدة خسائر قاسية خلال السنوات الأخيرة، حيث توفي شقيقه القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ في عام 1438، وبعدها بعام توفي والدهم الشيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ في أواخر عام 1439، وفي العام الماضي، توفي شقيقهم القارئ الشيخ محمود خليل القارئ في أواخر ذي القعدة من عام 1443، مما ترك أثرًا كبيرًا على عائلتهم والمجتمع الإسلامي بشكل عام. ويتقدم الجميع بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة القارئ الشيخ محمد خليل القارئ ولعائلتهم في هذا الوقت العصيب، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ليلحق بهم الشيخ محمد القارئ برحيله اليوم، بعد معاناة مع المرض.

سبب وفاة محمد خليل القارئ

تعرض الشيخ محمد خليل القارئ لوعكة صحية خطيرة في يناير الماضي، حيث تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة. وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية بعد ذلك، إلا أنه تعرض لوعكة صحية أخرى قبل عدة أيام، ولم يتمكن من تجاوزها، ليفارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم 18 شوال 1444 وبهذا الخبر المحزن، ينعى المسلمون حول العالم فقيد الأمة، الشيخ محمد خليل القارئ، الذي سيظل صوته الرائع وأداؤه المميز خالدا في ذاكرة المسلمين، ويتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرته ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

نعي الشيخ محمد خليل القارئ

ونعى الكثيرون من أنحاء المملكة والعالم العربي الشيخ محمد خليل القارئ؛ حيث نعاه الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر شيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقًا، قائلا (عبر حسابه بتويتر): «إنا لله وإنا اليه راجعون، خالص العزاء في وفاة فضيلة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي-سابقًا.. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة».

فيما نعاه المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وإمام وخطيب جامع الإمام علي بن أبي طالب في بيروت، د. حسن مرعب، قائلا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، انتقل إلى رحمة الله تعالى في المدينة النبوية المنورة، بلبل المدينة وقارئها المتمكن المبدع المتألق، القارئ الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف المكلف، وإمام مسجد قباء».

كما نعاه الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، قائلا: "بيت القرآن إلى جوار ربه، أمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان".