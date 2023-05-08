عاجل.. سبب وفاة محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي سابقا

أعلنت وسائل إعلام رسمية سعودية صباح اليوم الاثنين 8 مايو 2023 عن وفاة الشيخ محمد خليل القارئ، أحد أبرز أئمة المسجد النبوي الشريف في السابق.

وقد انتشرت خبر وفاته بشكل سريع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتوافدت الرسائل والتعازي من محبيه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم.

ولا يزال الكثيرون يبحثون عن سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ ومعلومات حوله في مواقع الويب وخاصة محمد خليل القارئ ويكيبيديا.

وتأكدت صحة النبأ من قبل العديد من المشايخ والدعاة في المملكة العربية السعودية. وبهذا الخبر المحزن، ينعى المسلمون حول العالم فقيد الأمة، الشيخ محمد خليل القارئ، الذي سيظل صوته الرائع وأداؤه المميز خالدا في ذاكرة المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

سبب وفاة محمد خليل قارئ

سبب وفاة محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي سابقا، حيث تحدثت أكثر من مصادر إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة محمد خليل قارئ والتي أكدت أنه توفى إثر مرض عضال ألم به خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان ينقل بين الفترة والأخرى للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أنه وفي الخامس من يناير الماضي نقل بشكل عاجل إلى احد مشافي المملكة العربية السعودية إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة اضطر الاطباء وقتها إلى إدخالها لغرفة العمليات المكثفة نظرا لخطورة حالته الصحية.

وقال عدد من المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سبب وفاة محمد خليل قارئ يعود إلى أنه تعرض لوعكة صحية خلال الأسبوع الماضي ونقل بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات المدينة المنورة وأعلن الأطباء فجر اليوم الاثنين 8 مايو 2023 عن وفاته رسميا.

وكتب الشيخ أحمد بن عبدالعزيز النفيس عبر توتير:” وفاة الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي سابقا قبل قليل وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزنون”.

ويأتي خبر وفاة الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي سابقا بعد عام واحد من وفاة شقيقة الشيخ محمود خليل قارئ وهما ابنا القارئ الراحل خليل قارئ والذي توفى في عام 2018.

محمد خليل قارئ ويكيبيديا

محمد خليل قارئ ويكيبيديا حيث سافر الشيخ الراحل خليل قارئ إلى المملكة العربية السعودية مطلع الستينيات من القرن الماضي قادما من باكستان إذ ينحدر من مظفر أباد.

الشيخ محمد خليل القارئ قارئ من دولة باكستان، مقيم وحامل للجنسية السعودية، تم تعيين محمد خليل قارئ إماما بالمسجد النبوي لصلاة التراويح رمضان 1437.

ونعى عدد من الشخصيات الدينية والاعتبارية في المملكة العربية السعودية وفاة الشيخ محمد خليل قارئ والذي كان يشغل منصب إمام المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وإمام مسجد قباء، في وقت أعرب عدد كبير من النشطاء عن حزنهم الشديد لفقدان الشيخ القارئ والذي كانت له بصمات واضحة وأثر كبير على عدد كبير من المسلمين الذين كانوا يرتادون بشكل دائم على المسجد.