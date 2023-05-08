عاجل | العثور على لاعب إنبي إيريك تراوري بعد اختفاء 9 أيام .. كنت قاعد مع نفسي

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أنه تم العثور على إريك تراوري لاعب الفريق والمعار من بيراميدز، بعدما اختفى لمدة 9 أيام.

العثور على إريك تراوري بعد الاختفاء لمدة 9 أيام

وقال إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "إريك تراوري تواصل معنا وأبلغنا أنه في مصر".

وتابع أن اللاعب قال لهم أنه ابتعد لرغبته في الجلوس مع نفسه للراحة.

وأوضح قائلا، أن النادي البترولي تقدم بشكوى لاتحاد الكرة بعد اختفاء تراوري لحفظ حقوق النادي.

وكان محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي قد كشف اختفاء إريك تراوري لاعب الفريق، حيث أشار إلى غادر خلال مباراة أسوان بالدوري العام بعدما كان يستعد لنزوله بديلًا ولكنه خرج إلى غرفة الملابس ومن بعدها لم يظهر تمامًا.

وأضاف: "زوجة اللاعب لا تعلم عنه أي شيء ولا أي شخص لديه علم، والشكوى التي قدمناها لها شقان، الأول من أجل الاطمئنان عليه والثانية هو حفظ حقوق النادي وأخطرنا اتحاد الكرة بما يحدث".

وأتم: "لا نملك جواز سفر تراوري لأنه لاعب مُعار من بيراميدز وبالتالي هو مع فريقه القديم، والأمر حتى الآن مجهول، واللاعب إنطوائي بشكل كبير والأمر أبدى دهشتي".