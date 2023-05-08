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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: وضع حوافز لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة

بوابة الفجر

اصطحب الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعددا من مسئولى البرنامج، فى جولة تفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجولت الدكتورة ميمونة محمد شريف، ومرافقوها من مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والذى يتكون من 3 قطاعات، ويعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان.

واستمعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، إلى شرح تفصيلي عن المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبدت إعجابها بالتجربة العمرانية المصرية، وبجهود الدولة المصرية فى تطوير المدن وتحويلها إلى مراكز حضرية حديثة ومستدامة، تتمتع بالرفاهية، وتحقق جودة الحياة للمواطنين.



وأشارت الدكتورة ميمونة محمد شريف، إلى أهمية الاستفادة من تجربة دولة ماليزيا فى إنشاء عاصمتها الإدارية الجديدة، وهى مدينة "بوتراجاي"، والتى اعتمدت على الإسكان الأخضر، وتخصيص مساحات كبيرة للحدائق والبحيرات والمسطحات المائية، داعية إلى ضرورة وضع الحوافز لتشجيع المواطنين على الانتقال والسكن بالمدن الجديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

الدكتور عبدالخالق إبراهيم العاصمة الادارية الجديدة الدكتورة ميمونة محمد شريف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات
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