الأنبا رافائيل والأنبا موسى يترأسان قداس طلبة الثانوية العامة بالزيتون

يترأس كل من أصحاب النيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائيس وسط القاهرة، ونيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، صلاة القداس الإلهى، لطلبة الثانوية العامة، بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في تمام الساعة السادسة صباحا.

وأعلنت أسقفية الشباب الأرثوذكس، تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن صلاة قداس خاص لطلبة الثانوية العامة.

فى سياق آخر، يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، اللقاء الخاص بشعب المنيا بكنيسة السيدة العذراء مريم في الفكرية، بمحافظة المنيا.

ويشارك بحضور اللقاء بجانب الأنبا مكاريوس أسقف المنيا عدد كبير من شعب الكنيسة والكهنة والشمامسة، وخلال اللقاء يلقي الأنبا مكاريوس عظة روحية على الشعب الحضور.