مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يستضيف نادي النصر، فريق الخليج في إطار الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في السابعة مساءً من يوم الاثنين، على ملعب الأول بارك الواقع في العاصمة السعودية الرياض، ويترقب جماهير النصر هذه المباراة بفارغ الصبر، وذلك بهدف تحقيق الفوز والمنافسة على لقب الدوري المحلي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

ويتم نقل مباراة النصر والخليج عبر شبكة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

يفتقد نادي النصر لخدمات لاعبه عبد الله الخيبري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ومن المنتظر أن يلعب النصر بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، غيسلان كونان.

في خط الوسط الإرتكاز: عبد المجيد الصليهم، لويز جوستافو.

في خط الوسط المهاجم: أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الخليج أمام النصر بالدوري السعودي



مروان الحيدري

بيدرو أمارال - إيزوتشوتشو أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة

لوكاس سوزا - خالد السميري

فابيو مارتينس - أندريه بوكو - موراتو

سوكول سيكاليشي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "الناسيونال" نشرت تقريرًا يفيد بأن رونالدو يرغب في مغادرة النصر بعد أشهر قليلة فقط من انتقاله للنادي السعودي قادمًا من مانشستر يونايتد، ولكن رونالدو نفى هذه الأنباء وأكد التزامه الكامل مع النصر وتركيزه على تحقيق النجاحات مع الفريق في المستقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، صورة له على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام"، وهو يتدرب مع فريقه استعدادًا لمواجهة الخليج في الدوري السعودي.

وعلق رونالدو على الصورة بعبارة "أنا عالمي"، والتي تعد لقبًا يحمله فريق النصر السعودي. يذكر أن رونالدو وقع على عقد مع النصر السعودي بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2025، بعدما وافق بشكل ودي على فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الناسيونال"، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، يرغب في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي تقديم عرض لرونالدو، ولكن ليس كلاعب، بل كسفير للنادي. ويهدف ريال مدريد إلى استغلال التأثير الكبير الذي يتمتع به رونالدو في العالم لتحسين صورته وزيادة شعبيته على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة في هذا الصدد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

تدهور علاقة رونالدو وجورجينا

تناقلت وسائل الإعلام البرتغالية والإسبانية تقارير تفيد بأن العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته الإسبانية جورجينا رودريجز ليست على ما يرام، وقد أثار ذلك الحديث عن احتمال انفصالهما. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الثنائي حول هذه الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام، ومن المتوقع أن يتابع الجمهور بشغف أي تطورات في هذا الصدد، نظرًا للشهرة العالية التي يتمتع بها الثنائي في الوسط الرياضي والإعلامي.