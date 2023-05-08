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مشاهدة مباراة النصر اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يستضيف نادي النصر نظيره الخليج في إطار الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السابعة مساءً من يوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك الواقع في العاصمة السعودية الرياض، ويأتي هذا اللقاء بأهميته الكبيرة لفريق النصر، الذي يسعى لتحقيق الفوز والمنافسة على لقب الدوري المحلي، فيما سيفتقد الفريق خدمات لاعب الوسط عبد الله الخيبري بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

التشكيل المتوقع لنادي النصر

من المتوقع أن يلعب النصر بالتشكيل الآتي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى، وسلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، غيسلان كونان في خط الدفاع، وعبد المجيد الصليهم ولويز جوستافو في خط الوسط الإرتكاز، وأيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب في خط الوسط المهاجم، وكريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

التشكيل المتوقع لنادي الخليج

بالنسبة لتشكيل الخليج، فمن المتوقع أن يلعب مروان الحيدري في حراسة المرمى، وبيدرو أمارال وإيزوتشوتشو أنتوني ومحمد الخبراني وعمر العودة في خط الدفاع، ولوكاس سوزا وخالد السميري في خط الوسط الإرتكاز، وفابيو مارتينس وأندريه بوكو وموراتو في خط الوسط المهاجم، وسوكول سيكاليشي في خط الهجوم.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة النصر والخليج في إطار الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين على شبكة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق النقل التلفزيوني الحصري لهذه المسابقة في موسم 2022-2023، وسيتمكن المشاهدون في المملكة العربية السعودية وخارجها من متابعة هذه المباراة مباشرة عبر قنوات SSC، التي تقدم تغطية شاملة لمختلف مباريات الدوري المحلي، وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة.

موعد مباراة النصر والخليج

تقام مباراة النصر والخليج اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة النصر والخليج

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، صحة الأنباء التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وجاء ذلك عبر صورة نشرها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشارك في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الخليج في الدوري السعودي، وكتب عليها: "أنا عالمي". وبهذا الإعلان، يؤكد رونالدو التزامه الكامل مع فريق النصر وعدم صحة الأنباء التي ترددت حول احتمالية رحيله عن النادي السعودي في المستقبل القريب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

تداولت صحيفة "الناسيونال" تقريرًا يفيد بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، يرغب في الرحيل عن الفريق بعد فترة قصيرة من انضمامه لصفوفه، وذلك على الرغم من أنه وقع عقدًا طويل المدى مع النادي، وتحدثت الصحيفة عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني برونالدو، ولكن ليس كلاعب، بل كسفير للنادي، ومن المتوقع أن يستفيد النادي من التأثير الكبير الذي يتمتع به رونالدو في العالم لتحسين صورته وزيادة شعبيته على المستوى الدولي، ومن المنتظر أن يثير هذا التقرير الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية، وسيبقى الجمهور على اطلاع بأية تطورات جديدة في هذا الصدد.