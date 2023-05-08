بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يستعد نادي النصر السعودي لاستضافة نظيره نادي الخليج على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2022-2023. ويتطلع النصر إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء، ليواصل المنافسة على لقب الدوري المحلي، بعد فوزه على الرائد في الجولة الماضية وضيق الفارق بينه وبين نادي الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط فقط بعد خسارة العميد من التعاون في نفس الجولة.

أما نادي الخليج، فيحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، ويواجه موقفًا صعبًا حيث يتفوق عليه فقط نقطتين عدد النقاط التي يملكها العدالة، صاحب المركز الخامس عشر وأول مراكز الهبوط.

من المتوقع أن يكون اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وستكون المباراة منقولة مباشرة عبر شبكة قنوات "SSC"، الحاصلة على حقوق النقل التلفزيوني الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2022-2023.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم مشاهدة مباراة النصر والخليج في الجولة 26 من الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر.

متى مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي هو يوم الإثنين 8 مايو 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023؟

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج هي الأولى SSC 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والخليج في السوبر السعودي 2023؟

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والخليج، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

ما تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج؟

يغب عن نادي النصر محور الوسط عبد الله الخيبري لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يعود هداف الفريق تاليسكا بعد غيابه عن مباراة الرائد السابقة للإيقاف.

تشكيلة النصر ضد الخليج: 4-2-3-1

نواف العقيدي

غيسلين كونان - ألفارو غونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام

لويس غوستافو - علي الحسن

عبد الرحمن غريب - أنديرسون تاليسكا - أيمن يحيى

كريستيانو رونالدو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

ما تشكيل الخليج ضد النصر؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيدرو إيمانويل على التشكيل التالي في مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023.

تشكيلة الخليج ضد النصر: 4-2-3-1

مروان الحيدري

بيدرو أمارال - إيزوتشوتشو أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة

لوكاس سوزا - خالد السميري

فابيو مارتينس - أندريه بوكو - موراتو

سوكول سيكاليشي