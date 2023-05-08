مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم | مباراة Ronlado يوتيوب

يلا شوت مباراة النصر | مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم | مباراة Ronlado يوتيوب

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم | مباراة Ronlado يوتيوب، ستشهد مباراة قوية في الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يلتقي نادي النصر مع نادي الخليج على ملعب الأول بارك. يسعى النصر لتحقيق الفوز في هذا اللقاء والاقتراب أكثر من لقب الدوري المحلي، وذلك بعد خسارة نادي الاتحاد من نادي التعاون وفوزه في المباراة السابقة على نادي الرائد. وبهذا الفوز، يصبح الفارق بين النصر والاتحاد ثلاث نقاط فقط، مما يعزز فرص النصر في تحقيق اللقب هذا الموسم.

أما نادي الخليج، فيحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يبتعد عن صاحب المركز الخامس عشر (العدالة) بفارق نقطتين فقط. وبالتالي، يحتاج نادي الخليج إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء للحفاظ على فرص بقائه في دوري روشن، مما يجعل المباراة مهمة بالنسبة للفريقين.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المنافسة بين الفريقين شديدة، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز، وعلى الرغم من أن النصر يعتبر المرشح الأقوى للفوز، فإن نادي الخليج قادر على العودة بالنتيجة الإيجابية إذا تمكن من تقديم أداء جيد في المباراة.

باختصار، ستكون مباراة النصر والخليج مثيرة ومهمة لكل من الفريقين، وسيتطلع الجمهور إلى متابعتها على أحر من الجمر.

ما طرق حجز تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها حجز تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023، وهي موقع victoryarena.com.

عند الدخول على الموقع عليك التسجيل أولًا، وبعد الدخول على صفحة المباراة ستجد جميع التفاصيل، قبل التحول لاختيار مكانك في الملعب وطريقة الدفع المناسبة.

ما أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023 من 25 ريالًا، وتنتهي عند 6 ألاف ريال، ويختلف السعر باختلاف الفئة ومكان مقعدك في الملعب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج

الفئةالسعر
A90 ريالًا
B50 ريالًا
C (أفراد)25 ريالًا
D (أفراد)30 ريالًا
الواجهة الشمالية E50 ريالًا
الواجهة F90 ريالًا
الواجهة G100 ريالًا
الواجهة H90 ريالًا
الواجهة الجنوبية I50 ريالًا
J30 ريالًا
Block J30 ريالا
K25 ريالًا
Block K25 ريالًا
Block L50 ريالًا
L50 ريالًا
M90 ريالًا
جالري لاونج (N)690 ريالًا
جالري لاونج +745 ريالًا
جالري لاونج (S)690 ريالًا
بلاتينم لاونج1150 ريالًا
سبورت لاونج (N)400 ريالًا
سبورت لاونج (S)400 ريالًا
سبورت تراس N2400 ريالًا
سبورت تراس S2400 ريالًا
التراس من شرفة6000 ريالًا

متى موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي هو يوم الإثنين 8 مايو 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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