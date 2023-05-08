مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم الإثنين في الدوري السعودي

الأن مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر ماتش الصدارة يلا شوت اليوم الإثنين في الدوري السعودي ، بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي، يدخل المباراة اليوم نادي النصر وهو في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي نادي الخليج في ترتيب جدول الدوري السعودي في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم الإثنين في الدوري السعودي، يتأهب فريق النصر، الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة فريق الخليج اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويتطلع النصر إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، لمواصلة الصراع على صدارة جدول الترتيب، في حين يسعى فريق الخليج لتحقيق الانتصار وتحسين وضعه في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، وسيكون على المشجعين متابعة اللقاء بشغف وحماس.

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

من المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره فريق الخليج، في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد جامعة الملك سعود.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدخل فريق النصر مباراته أمام فريق الخليج بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بتشكيل مكون من: -

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

في خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالمجيد الصليهم، أيمن يحيى.

في خط الهجوم: آندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري السعودي

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حصد 56 نقطة في المباريات التي خاضها حتى الآن، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب الصدارة فريق اتحاد جدة الذي يمتلك 59 نقطة.

أما فريق الخليج، فيحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، ويواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مكانته في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن الفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر وهو أول المراكز المهددة بالهبوط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

وبالتالي، يحتاج فريق الخليج إلى تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتفادي الهبوط إلى درجة أقل من الدوري السعودي، فيما يسعى فريق النصر إلى تحقيق الفوز في كل مباراة لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب والتفوق على منافسيه في الصدارة.