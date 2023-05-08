بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت تويتر : الآن مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت بدون تقطيع ، بثا مباشرا لمشاهدة مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي اليوم الإثنين، الموافق 8 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي «روشن» للمحتفرين هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت تويتر : الآن مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت ، سيشهد ملعب "KSU" أو "الأول بارك" مساء الاثنين مواجهة قوية بين فريقي النصر والخليج، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت، تؤكد تقارير صحفية سعودية اليوم، الاثنين، على جاهزية نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه النصر في مواجهة الخليج في الجولة الـ 26 من دوري السعودي للمحترفين، ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فقد أكد النادي أن رونالدو سيشارك في المباراة، بعدما خضع لجلسة علاجية قبل تدريب أمس بملعب الأول بارك.

وأوضحت الرياضية أن رونالدو أبلغ الجهاز الطبي بأنه لا يشعر بأي آلام في العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية، موضحًا أن الإجهاد العضلي الذي تعرض له طبيعي ولا يصل إلى مرحلة التمزق، وأنه يحدث له كثيرًا في كل موسم رياضي، وبذلك، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مشاهدة رونالدو يقود فريق النصر في المباراة القادمة ويساهم في تحقيق الفوز لتعزيز فرص الفريق في المنافسة على اللقب.

ووفقًا للمصادر نفسها، شارك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في التدريب الذي لم يتجاوز 60 دقيقة، وذلك تمهيدًا لمواجهة فريق الخليج اليوم في الجولة الـ 26 من دوري السعودي للمحترفين.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عبد المجيد الصليهم سيعوض غياب عبد الله الخيبري الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما سيعود اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى التشكيلة الأساسية بدلًا من اللاعب أيمن يحيى.

ويستضيف نادي النصر، نظيره الخليج اليوم في الجولة الـ 26 من دوري السعودي للمحترفين، وذلك في السابعة مساءً على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة بعد لعب 25 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة بعد لعب 24 مباراة، في حين يقبع الخليج في المركز الأخير قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة. ويسعى النصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة للمحافظة على موقعه الثاني وتقليص الفارق مع الاتحاد، فيما يسعى الخليج لتحقيق الفوز وتحسين وضعه في جدول الترتيب وتفادي الهبوط.

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

من المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره فريق الخليج، في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد جامعة الملك سعود.

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تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدخل فريق النصر مباراته أمام فريق الخليج بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بتشكيل مكون من: -