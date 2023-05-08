يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم في الدوري السعودي.. كورة لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يتأهب فريق النصر لمواجهة فريق الخليج اليوم الاثنين الموافق 8 مايو، على أرض ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب، ومواصلة المنافسة على الصدارة، بعدما حصد 56 نقطة في المباريات التي خاضها حتى الآن.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

وفي المقابل، يسعى فريق الخليج لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتفادي الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد 20 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وستنقل مواجهة الخليج ضد النصر على الهواء عبر قناة SSC 1 HD بأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

تألق فريق النصر في الجولة الماضية من المسابقة، حيث حقق فوزًا كبيرًا على فريق الرائد بأربعة أهداف دون مقابل، ليصل بذلك إلى 56 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر الاتحاد.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

ويدخل الفريق العميد هذه المباراة بمعنويات عالية وثقة كبيرة في قدرته على تحقيق الفوز وتعزيز رصيده من النقاط لتقليص الفارق مع المتصدر، على أمل أن يتعثر الأخير ويتساوى معه بنفس الرصيد.

من جانبه، نجح فريق الخليج في تحقيق الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، ليرفع بذلك رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويسعى فريق الخليج للفوز في هذه المباراة المهمة، بغية الهروب من المراكز الأسفل في جدول الترتيب وتفادي الهبوط، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي والقتال بشراسة لتحقيق النقاط الكاملة في هذه المواجهة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدخل فريق النصر مباراته أمام فريق الخليج بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بتشكيل مكون من: -