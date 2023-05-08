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حظك اليوم | توقعات برج الثور 8 مايو 2023: «عليك الاجتهاد كثيرا»

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برج الثور
برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالشجاعة أن يكون في المقدمة، إنسان واثق من نفسه، بسيط في التعامل مع الأخرين، علاقاته بالأشخاص المحيطين به تكاد أن تكون ممتازة، بارع في الحديث، يعرف معنى التفكير السليم ومنطقي.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد المهنى

حظك اليوم.. قد يكون يومًا جيدًا تستطيع تحقيق ما تبغى. هناك عمل جديد ومشروعات كبيرة تستطيع أن تتوسع فيها، حاول أن تستفيد من الفرص التي أمامك.

حظك اليوم | توقعات برج القوس 8 مايو 2023: «حسن من نفسك»

حظك اليوم | توقعات برج الحوت 8 مايو 2023: «راجع علاقتك بالناس جيدا»

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد العاطفى

قد تتأثر علاقتك بشريك الحياة قليلًا فى الفترة المقبلة، عليك أن تقدم دعمك الكامل له، وعبر دائمًا عن مشاعرك اتجاهه حتى تعود العلاقة من جديد إلى ما كانت عليه.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية غير مستقرة، واهمالك المتعمد لها يجلب عليك الكثير من المتاعب، فضلًا عن كونك فى الأساس لا تهتم بها وهو ما يجعلها فى مهب الريح

 

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

أحداث مثيرة فى انتظارك خلال الفترة المقبلة، عليك أن تجتهد كثيرًا وتعرف كيف تدير معاركك، تخلص من عدوانيتك وحاول أن تستمتع أكثر بحالة السلام النفسى، ولا تدع أفعال الآخرين وتصرفاتهم غير المسئولة تدفعك نحو ارتكاب المزيد من الأخطاء.

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