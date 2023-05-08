يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

ماتش Al-Nassr vs Al-Khaleej، يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر في الدوري السعودي اليوم ، تريد جماهير كرة القدمة معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لاستكمال رحتله لاستعادة صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي النصر السعودي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023 برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط على اتحاد جدة المتصدر، وتراجع النصر عن الصدارة بعدما خسر من الاتحاد بهدف نظيف في مارس الماضي.

وحرصًا من الفجر الرياضي على تقديم آخر أخبار الكرة العالمية والخليجية، سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، بالإضافة إلى ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، وتشكيل الفريقين المتوقع، وحكم المباراة، وترتيب الفريقين في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

وعن موعد مباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على ملعب استاد الأول بارك بمدينة الرياض العاصمة السعودية، لمواجهة غريمه النصر اليوم الاثنين الموافق 8 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023 الجاري.

وستنطلق مباراة النصر ضد الخليج اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، القدس، قطر، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC كل مباريات دوري روشن السعودي بشكل حصري للجماهير المشتركة في قنواتها، ويمكنك مشاهدة مباراة النصر والخليج اليوم من خلال تسجيل ترددات قناة SSC Sport 1 التالي:

تردد قناة SSC Sport 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 12284 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 قمر صناعي: عرب سات التردد 12149 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل النصر أمام الخليج

نستعرض معكم فيما يلي تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الخليج اليوم في الدوري السعودي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - غيسلان كونان.

خط الوسط الارتكاز: عبد المجيد الصليهم، لويز جوستافو - أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

تشكيل الخليج أمام النصر

إليكم تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم في الدوري السعودي.

حراسة المرمى: مروان الحيدري

خط الدفاع: بيدرو أمارال - إيزوتشوتشو أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة.

خط الوسط: لوكاس سوزا - خالد السميري - فابيو مارتينس - أندريه بوكو - موراتو.

الهجوم: سوكول سيكاليشي.

حكم مباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي، وجاءت مهام طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم الساحة: ماجد الشمراني.

حكم مساعد أول: هشام الرفاعي.

حكم مساعد ثانِ: محمد العرمطي.

الحكم الرابع: محمد البريدي.

حكم الفيديو VAR: أحمد الرميخاني ويعاونه عبد العزيز البريه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

ترتيب النصر والخليج في الدوري السعودي

يحتل فريق النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز 14 برصيد 23 نقطة، ويحتاج كل فريق الفوز في مباراة اليوم، حيث يريد النصر مواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الدوري، ويريد الخليج الافلات من شبح الهبوط، وفيما يلي تفاصيل ترتيب الفريقين بالأرقام.