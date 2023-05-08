مشاهدة مباراة النصر والخليج يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT دون تقطيع اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة النصر والخليج يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT دون تقطيع اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، مواجهة قوية ستجمع بين النصر والخليج مساء الاثنين ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب KSU أو الأول بارك.

ويدخل النصر مواجهة اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين من 25 مباراة، حقق الانتصار 17 مرة والتعادل 5 مرات والهزيمة 3 مرات، سجل لاعبوه 53 هدفًا ودخل مرماهم 14 هدف.

فيما يتواجد الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة من نفس عدد المباريات، فاز 7 وتعادل 2، وهُزم 16، أحرز لاعبوه 22 هدفًا ودخل مرماهم 39 هدف.

ويبحث النصر عن تحقيق الفوز من أجل اعتلاء الصدارة بشكل مؤقت لحين معرفة نتيجة مباراة اتحاد جدة وأبها والتي ستُقام في التاسعة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالرياض، فيما يأمل الخليج في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من شبح الهبوط لدوري يلو.

وكان النصر قد حقق نتيجة الفوز في مباراة الدور الأول من بطولة الدوري السعودي بهدف نظيف سجله الكاميروني فينسينت أبو بكر في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخليج ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الأول بارك أو KSU.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1 HD.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ الكرواتي دينكو تشيليتش المدير الفني للنصر مباراة الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان – ألفارو جونزاليس – عبدالإله العمري – سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو – عبدالمجيد الصليهم – أيمن يحيى.

خط الهجوم: آندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – عبدالرحمن غريب.